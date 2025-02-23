وزير الثقافة ينعى الراحلة مها بيرقدار الخال بكلمات مؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - نعى وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة الشاعرة والأديبة مها بيرقدار الخال بكلمات مؤثرة.

وكتب غسان سلامة عبر حسابه الخاص: "فقد لبنان اليوم برحيل مهى بيرقدار الخال ريشة بارعة وقلماً مبدعاً وسيدة ملهمة في عائلة هي ذخر الثقافة بل صنوها. رحمها الله والهم ذويها الصبر على فقدانها".

وكانت أعلنت الممثلة اللبنانية ورد الخال، يوم أمس، عن رحيل والدتها مها بيرقدار الخال، عن عمر يناهز الـ 78 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ونشرت ورد الخال صورة لوالدتها الراحلة عبر حسابها الخاص، وعلقت معبرة عن حزنها الكبير، وقالت: "ام الورد ، راحت واخدت معها العطر واللون وتركت الندى اللي كان غفيان ع خدّها……

امي ، أميرتي الحبيبة النائمة ، إلى اللقاء….. يا رب ارحم روحها".

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