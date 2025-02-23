ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية هدى الإتربي الجمهور صورة من كواليس تصوير الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

ونشرت هدى الإتربي صورة برفقة الممثل المصري أحمد كشك قائلة: "قنبلة الجيل مش بتخطي .. إلا ومعاها السبتي .. أصله بيغير"، في تلميح واضح لقصة حب قد تجمع هدى وكشك في أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة".

وجاءت هذه الصورة رداً على صورة كان قد نشرها الممثل أحمد كشك قبل يومين من كواليس العمل أيضاً، وعلق عليها قائلاً: "ابعدوا عنها بليز.. ده أنا احارب عشانها الإنجليز".

كانت هذه تفاصيل خبر غزل متبادل بين هدى الإتربي وأحمد كشك في كواليس "العتاولة 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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