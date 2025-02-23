شكرا لقرائتكم خبر عن مايفوتكش.. تغطية شاملة لأعمال المتحدة فى رمضان على راديو 9090 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الراديو 9090 لاستقبال شهر رمضان 2025 بخريطة برامجية متنوعة ومميزة، تهدف لإثراء تجربة المستمعين خلال الشهر الفضيل، ومن بين هذه البرامج، يأتي برنامج "مايفوتكش" الذي تقدمه الإعلامية عبير بسيوني.

تدور فكرة البرنامج حول تقديم تغطية شاملة لأعمال الشركة المتحدة من مسلسلات وبرامج رمضان، واستعراض أهم الأحداث والشخصيات والتفاصيل المتعلقة بهذه الأعمال.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المستمعين بمعلومات دقيقة وموثوقة حول إنتاجات الشركة المتحدة في رمضان 2025، وتقديم تحليلات وتقييمات لأهم الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية.

يتضمن البرنامج فقرات متنوعة تتناول أهم المسلسلات والشخصيات الدرامية، بالإضافة إلى استعراض آراء النقاد والجمهور حول هذه الأعمال.

يسعى البرنامج إلى تقديم صورة شاملة ومتكاملة عن المشهد الدرامي والإعلامي في رمضان، وتلبية اهتمامات مختلف شرائح المستمعين.

يُذاع برنامج "مايفوتكش" يوميًا في تمام الساعة 10:10 مساء، ويعاد في الساعة 10:10 صباح اليوم التالي.