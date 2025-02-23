شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى ابنك من مخاطر الاستغلال فى المدرسة؟.. صناع لام شمسية يناقشون القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الجمهور على موعد مع موضوع درامى مميز ومختلف في شهر رمضان المقبل وهو مسلسل لام شمسية والذى يتناول قضية مجتمعية في غاية الأهمية وهى (التحرش بالأطفال والكبار) وكيفية حماية العائلة من تلك المشاكل الاسرية، ويتناول المسلسل عدة قضايا من خلال متابعة حالة الأبناء في المدارس والمواقف المحرجة التي يتعرضون لها، بالإضافة إلى تناول المسلسل لقضية العنف ضد الأطفال، التنمر، الضغوط النفسية، وتأثير التكنولوجيا الحديثة على الأسرة.

ويقدم مسلسل لام شمسية معالجة درامية حول كيفية تعامل الأسر مع الإشارات غير المباشرة للعنف والتنمر التي قد يتعرض لها الأطفال، ويسلط الضوء على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية في حياة النشء، مما يجعله عملاً توعويًا يحمل بُعدًا إنسانيًا مؤثرًا.

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي وعدد آخر من الفنانين.

وتنافس أمينة خليل بمسلسل لام شمسية في رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، وتحرص أمينة بالتواجد في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل، آخرها "الهرشة السابعة" الذي تم عرضه في 2023.



