شكرا لقرائتكم خبر عن لوسى تشوق جمهورها لـ مسلسل فهد البطل فى رمضان على Watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة Watch it الرقمية لمسلسل فهد البطل بمقطع فيديو للفنانة لوسي نشرته المنصة على صفحتها على "فيس بوك"، وقالت لوسي خلاله: "استنونا في رمضان إن شاء الله على Watch it وكل سنة وأنتوا طيبين".

ويخوض النجم أحمد العوضي، موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل فهد البطل والمقرر عرضه على قناتى الحياة و ON بالإضافة إلى منصة Watch it الرقمية.

تدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدي الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذي تعرض لها، وبعد استقراره في القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل في معارك وصراعات لا تنتهي، من أجل الحصول على حق شقيقته.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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