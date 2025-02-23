رمضان 2025.. أبناء النجوم يجتمعون مع عائلاتهم في عمل واحد 

ملك زاهر ووالدها أحمد زاهر في "سيد الناس"

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محمود ياسين مع والده عمرو محمود ياسين في "وتقابل حبيب"

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يوسف عمر ووالدته لبنى ونس في "شباب امرأة"

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عمر رياض مع والده محمد رياض في "قلع حجر"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 07:20 مساءً - يجتمع عددٌ من أبناء النجوم مع آبائهم في الماراثون الرمضاني المقبل 2025؛ مؤكدين حضورهم وبقوة في دراما رمضان هذا العام، بأدوار متنوّعة وقضايا مختلفة داخل المسلسلات المشاركين فيها. وأبرزهموالتي تجتمع مع والدهافي مسلسل "سيد الناس".وسوف نستعرض في هذا الموضوع أبناء النجوم المشاركين في أعمال درامية خلال شهر رمضان الفضيل مع عائلاتهم.تشاركوالدها الفنان أحمد زاهر في مسلسل "سيد الناس"، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول وجود مواجهات تجمع الأب بابنته، أم سيكون لكلٍّ منهما خطٌ درامي بعيد عن الآخر داخل العمل.وتجسّد ملك خلال العمل شخصية تُدعى "ميادة"، ويشارك في بطولة العمل كوكبة كبيرة من النجوم، وهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، خالد الصاوي، أحمد رزق، إنجي المقدم، بشرى، رنا رئيس، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد فهيم، سلوى عثمان، طارق النهري. وتأليف ورشة قلم. وإخراج محمد سامي.وهذه ليست هي المرة الأولى التي تجتمع فيها ملك أحمد زاهر بوالدها الفنانإذ كان لهما أكثر من مشاركة في أكثر من عمل مختلف قبل مسلسل "سيد الناس"؛ حيث تواجدا سوياً في البداية بفيلم "كابتن هيما"، ومع مرور الوقت في مسلسل "لؤلؤ". وبالنسبة للمسرح، اجتمع الثنائي في "عيلة لاسعة جداً". أما في السينما؛ فكان من خلال فيلم "فارس". ومسلسل آخر مميز وهو "محارب".كما يظهر "جونيور–" في دراما رمضان 2025 من خلال أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" بشخصية حازم أبوالعزم. مسلسل "وتقابل حبيب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي. ويشارك في بطولة المسلسل كلٌّ من: كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين. والعمل من تأليف والدهومن إخراج محمد حمدي الخبيري.وتُعَد هذه هي المرة الرابعة على التوالي التي يتواجد فيها النجم الشابفي عمل درامي من كتابة وتأليف والده؛ حيث كان أول تعاون بينهما في مسلسل "نصيبي وقسمتك"، والتعاون الثاني كان في مسلسل "اللي مالوش كبير"، أما ثالث تعاون فكان في حكاية "عيشها بفرحة" ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، ويجتمعان حالياً للمرة الرابعة في مسلسل "وتقابل حبيب" المنتظَر عرضه في شهر رمضان 2025.اطلعي على ياسمين عبدالعزيز تعاتب عمرو محمود ياسين: فما القصة؟كما يُشارك الفنان الشابوالدته الفنانة، في مُسلسل "شباب امرأة"، ويشارك الفنانة غادة عبد الرازق البطولة لأول مرة. مسلسل "شباب امرأة"، مستوحاة أحداثه من رواية تحمل الاسم ذاته، للكاتب أمين يوسف غراب، والتي تحولت لفيلم سينمائي شهير أيضاً، عُرض عام 1956، بطولة: تحية كاريوكا، وشادية، وشكري سرحان.مسلسل "شباب امرأة" مقرر عرضه في 15 حلقة ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه أحمد حسن، وتنتجه شركة فينومينا. والعمل يشارك في بطولته كلٌّ من: عبير صبري، محمود حافظ، أحمد فتحي، جوري بكر، محمد محمود، داليا شوقي وعدد آخر من الفنانين الشباب.وتدور الأحداث حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها "إمام" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة، من امرأة متسلّطة تُدعى "شفاعات" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته. وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى "سلوى" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر، في التخلُّص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدّم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات. إلا أن الأخيرة تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.ويشارك الفنان الشابوالده محمد رياض في الجزء الثاني من المسلسل الصعيدي "قلع الجحر"، ويشارك في بطولة مسلسل قلع الحجر كلٌّ من: سوسن بدر، مفيد عاشور، رياض الخولي، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي. كما يشارك في مسلسل قلع الحجر كلٌّ من: مدحت تيخة، محمود الجابري، سميرة عبدالعزيز، بهاء ثروت، سميرة صدقي، أحمد الشافعي، مروة عبدالمنعم، لقاء سويدان، أيمن الشيوي، آية عبدالرحمن الأبنودي. والمسلسل من إخراج حسني صالح. ومن تأليف أحمد وفدي.يمكنكم متابعة رمضان 2025: نجوم وزوجاتهم يجمعهم عمل واحد

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