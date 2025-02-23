رمضان 2025: فنانون عرب متواجدون في الدراما المصرية.. تعرفوا إليهم

إياد نصار في "ظلم المصطبة"

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نور في "جودر 2"

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نيقولا معوض في "الأميرة– ضل حيطة"

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كندة علوش في "إخواتي"

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عائشة بن أحمد في "الغاوي"

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نيكول سابا في "وتقابل حبيب"

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منذر رياحنة ويارا قاسم في "حكيم باشا"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 07:20 مساءً - عددٌ من النجوم والنجمات العرب سوف يتركون بصمة في عالم الدراما المصرية، ولاسيّما خلال الماراثون الرمضاني المنتظَر 2025، والذي بدأ العد التنازلي له. ومن خلال السطور التالية، سوف نتعرّف إلى المسلسلات المصرية التي يتواجد بها النجوم العرب خلال أحداثها.يشارك النجم الأردني إياد نصار في مسلسل "ظلم المصطبة" بالتعاون مع عدد من النجوم، وهم: ريهام عبدالغفور، فتحي عبدالوهاب، بسمة، أحمد عزمي، وآخرون. ويقع العمل في 15 حلقة. وهو من تأليف أحمد فوزي صالح. وسيناريو وحوار محمد رجاء. وإخراج هاني خليفة.وتدور أحداث مسلسل "ظلم المصطبة" في إطار اجتماعي، ويناقش قضية مهمة منتشرة في المجتمع المصري، ألا وهي ظلم المجتمع للمرأة بسبب العُرف والعادات والتقاليد السائدة، وذلك بعيداً عن القانون والشرع، وذلك خلال قصص درامية وحكايات عن المعاناة التي تعاني منها المرأة، بسبب الأحكام الظالمة التي لا يحكمها القانون أو شرع الله.وتستكمل النجمة اللبنانيةالجزء الثاني من مسلسلها "جودر"، والذي تدور أحداثه في إطار الدراما الممزوجة بالخيال؛ حيث يتتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد، وهم: "سالم" و"سليم" و"جودر"؛ حيث تتعقد حياة الابن الأخير "جودر" بعد تعرُّضه لمؤامرة من شقيقيه، ويصبح في صراع مع الجنيّة شواهي للوصول إلى كنوز الحكيم "شمردل" الأربعة.مسلسل "جودر 2" بطولة: ياسر جلال، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد. وتأليف أنور عبدالمغيث. وإخراج إسلام خيري.اطلعي على رمضان 2025: مسلسلات جاهزة للعرض بعد الانتهاء من التصوير مبكراًيشارك النجم اللبناني نيقولا معوض بمسلسل "الأميرة– ضل الحيطة"، وذلك لتقديم دَور البطولة أمام الفنانة ياسمين صبري.مسلسل "الأميرة- ضل الحيطة" مأخوذ عن قصة حقيقية. ويكتب له السيناريو والحوار محمد سيد بشير. ويخرجه إبراهيم فخر. ويشارك في بطولته عددٌ آخر من النجوم، وهم: أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، ثراء جبيل، عابد عناني، وغفران محمد.كما تعود الفنانة السورية كندة علوش إلى دراما رمضان 2025 خلال مسلسل "إخواتي" بعد غياب 8 سنوات كاملة؛ حيث كان آخر ظهور لها في الدراما الرمضانية عام 2016 خلال مسلسل "أفراح القبة"، مع منى زكي وإياد نصار. وخلال السنوات الماضية، اكتفت كندة بالمشاركة في مسلسلات تُعرض في الأوف سيزون والمنصات بعيداً عن شهر رمضان، منها: "حجر جهنم"، "ستات بيت المعادي"، و"إلا أنا".مسلسل "إخواتي" يعتمد على الدراما الاجتماعية المشوّقة، خلال 4 أخوات هن: نيللي كريم، وروبي، وكندة علوش، وجيهان الشماشرجي، تربطهن علاقة قوية ومترابطة، إلا أن حادثاً ما، يقلب حياة الشقيقات الأربع؛ حيث يراود نيللي كريم حُلمٌ حول وفاة زوجها، وهو ما تحقق على أرض الواقع؛ لتقرر البحث وراء قضية زوجها؛ لتكتشف العديد من الحقائق الصادمة، وذلك في إطار تشويقي مثير."إخواتي" يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، وينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من بطولة: نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، نبيل عيسى، حاتم صلاح، إسلام حافظ، أحمد الأزعر، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف مهاب طارق. وإخراج محمد شاكر خضير.تعرّفي إلى آخرهن نشوى مصطفى: فنانات تغلّبن على أحزانهن بالتواجُد في موسم دراما رمضان 2025تجتمع النجمة التونسية عائشة بن أحمد لأول مرة مع النجم أحمد مكي، والذي يَخرج في دراما رمضان هذا العام من عباءة "الكبير أوي"؛ لينضم للماراثون بمسلسل "الغاوي". ويلعب أحمد مكي خلال أحداث المسلسل شخصية بلطجي من حي شعبي، ولكنه يتوب ويقرر العمل في مهنة أخرى بعيداً عما كان عليه في السابق.مسلسل "الغاوي" من تأليف طارق كاشف، ومحمود زهران. وإخراج ماندو العدل. وإنتاج شركة سينرجي. من بطولة: أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، وأحمد كمال. ويقدّم مكي في هذا العمل الدراما الشعبية للمرة الأولى، بعدما اعتاد على تقديم الكوميديا خلال السنوات الماضية، والتي حقق بها النجاحات في الدراما والسينما.كما تشارك النجمة اللبنانيةفي مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي يجمعها بالفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد 18 عاماً من لقائهما في فيلم "ثمن دستة أشرار"، كما تُسجل نيكول عودتها إلى الدراما المصرية بعد غياب 7 سنوات، وتحديداً منذ بطولتها لمسلسل "ولاد تسعة"، الذي تم عرضه عام 2017. وخلال تلك السنوات اكتفت بالظهور كضيفة شرف خلال مسلسلي: "واكلينها والعة" عام 2018، و"نقل عام" سنة 2022.وتجسّدفي مسلسل "وتقابل حبيب" شخصية سيدة أعمال تُدعى "رقية العسكري" تتزوج من خالد سليم سراً، وفور علم زوجته "ليل" التي تلعب دورها ياسمين عبدالعزيز بالأمر، تقرر الانفصال عنه. وتتوالى الأحداث حتى تدخل ليل في صراعات كبيرة مع طليقها وزوجته، بعد اكتشاف العديد من الأسرار والأمور الخفية التي تحوّل مسار الأحداث تماماً في إطار تشويقي مثير.ويُشارك ببطولة مسلسل "وتقابل حبيب" عددٌ كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبدالله، محمود ياسين جونيور، بسنت شوقي، ندى موسى. ويأتي المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين. ومن إخراج محمد الخبيري.كما يشارك النجم الأردني منذر رياحنة والفنانة السوريةفي مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، والذي تدور أحداثه حول عالم تجارة الآثار. ويجسّد مصطفى شعبان فيه دور شخصية "حكيم" صعيدية لأول مرة في مسيرته الفنية، وهو كبير عائلته. ويتميز العمل بجرعة كبيرة من التشويق والإثارة.ويشارك في بطولة العمل عددٌ كبير من النجوم، لعل أبرزهم: سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، هاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت. المسلسل من تأليف محمد الشواف. إخراج أحمد خالد أمين.يمكنكم متابعة مصطفى شعبان يتحدث لأول مرة عن زواجه من هدى الناظرلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».