خالد عليش يلجأ للذكاء الاصطناعي لاحتضان ابنته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 07:20 مساءً - يعيش مقدم البرامج خالد عليش حالة من الحزن طوال الفترة الماضية، وذلك بسبب عدم قدرته على رؤية ابنته ميما منذ فترة طويلة؛ خاصةً وأن أزمته مع طليقته لم تنتهِ حتى الآن.

صورة مؤثرة لـ خالد عليش وابنته

خالد عليش وابنته عبْر الذكاء الاصطناعي- الصورة ستوري من حسابه على إنستغرام

لجأللذكاء الإصطناعي لتصميم صور ومقاطع مصوّرة تجمعه بابنته؛ حتى يعوّض حرمانه منها طوال الفترة الماضية؛ حيث نشرمؤخراً عبْر خاصية ستوري حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، مقطعاً مصوراً ظهر فيه وهو يحتضن ابنته، وكتب تعليقاً قال فيه: "شكراً للذكاء الاصطناعي، صحيح أنا من الجنب واحد تاني، بس مش مشكلة مؤقتاً لحد ما أحضنها على الحقيقة".

وقد تفاعل متابعو عليش مع هذا المقطع وتمنَّوا له أن يلتقي ابنته خلال الفترة القادمة، وتعود حياتهما للشكل الطبيعي.

أزمة خالد عليش وزوجته السابقة

يُذكر أن خالد عليش يعاني في رؤية ابنته بعد انفصاله عن زوجته الأولى. في ديسمبر 2023، قضت محكمة الهرم الجزئية، بإلزام طليقة الإعلامي، بدفع تعويض مادي ومعنوي مقداره 50 ألف جنيه لصالحه؛ لعدم تنفيذها حكم تنفيذ الرؤية الصادر لصالحه لرؤية نجلته الصغيرة. وفي يناير 2024، كشفأنه يتعرّض للابتزاز العاطفي من طليقته ميما الشامي.

يُشار إلى أن خالد عليش بعد طلاقه من ميما الشامي، ارتبط بـ ميرهان عمرو وأقاما حفل زفاف كبيراً حضره عددٌ من النجوم والمشاهير. ومؤخراً رُزقا بابنة أطلقا عليها اسم "عليا"، بعدما فقدت جنينها الأول وأجهضت قبل عامين من إنجاب عليا.

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يمكنك متابعة خالد عليش موجهاً رسالة مؤثرة لابنته: أقاتل كل يوم لأجل استعادتك ولا شيء ينجحلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»