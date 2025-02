لحظات ومواقف لا تُنسى في حفل توزيع جوائز SAG Awards على مرّ السنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 07:20 مساءً - مع بدء العد التنازلي لانطلاق فعاليات النسخة 31 من حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة المعروفة إعلامياً باسم جوائز ساغ SAG Awards، لا شك أنه على مدار الأعوام الماضية، وقعت العديد من الأحداث واللقطات في الحفل، التي استحوذت على اهتمام الجمهور والنجوم.

وقبل انطلاق حفل اليوم لعام 2025، نتذكر في الموضوع التالي، تلك اللحظات المميزة من حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة.

كاري فيشر تقدّم جائزة الإنجاز مدى الحياة لوالدتها

في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوي الحادي والعشرين لعام 2015، قدّمت كاري فيشر جائزة إنجاز مدى الحياة لوالدتها، وقالت فيشر مازحة: "أنا قريبة جداً من الحصول على جائزة الإنجاز مدى الحياة لهذا العام". قبل أن تقدّم التكريم لوالدتها. كان هذا الحفل مميزاً للنجمتين؛ حيث تُوفيت السيدتان بفارق يوم واحد في العام التالي.

مدوّنة سلوك جديدة لتوفير السلامة للممثلين

قبل توليهما مهام التقديم في عام 2018، أعلنت بري لارسون، ولوبيتا نيونجو، عن أمر مهم: فقد أنشأت نقابة ممثلي الشاشة ومنظمة Time's Up مدوّنة سلوك جديدة لتوفير السلامة للممثلين في كلّ مكان.

السرطان يمنع جوليا لويس دريفوس من تسلُّم جائزتها

لم تستطع الممثلة جوليا لويس دريفوس التواجُد بحفل توزيع جوائز ساغ SAG Awards لعام 2018 بسبب علاجها من السرطان، وبدلاً من ذلك شاركت رسالةً من منزلها نشرتها على X (تويتر سابقاً) متضمنةً خطاب الشكر.

نيكول كيدمان تتحدث بصراحة عن الشيخوخة في هوليوود

في عام 2018، حصلت نيكول كيدمان، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 50 عاماً، على جائزة أفضل ممثلة في فيلم تليفزيوني أو مسلسل محدود عن دورها في Big Little Lies، وفي خطاب قبول جائزتها قالت: "كم هو رائع أن حياتنا المهنية اليوم يمكن أن تتجاوز الأربعين عاماً".

عام 2016 أول جائزة SAG للنجم ليوناردو دي كابريو

Embed from Getty Images

بعد ترشيحه ثماني مرات من قبل، فاز ليوناردو دي كابريو بجائزة نقابة ممثلي الشاشة (SAG) الأولى له في عام 2016 لأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلم The Revenant

سترلينغ ك. براون أول ممثل أسمر يفوز بجائزة SAG

أصبح الممثل سترلينغ ك. براون أول ممثل أسمر يفوز بجائزة SAG في فئة الأداء المتميز لممثل في مسلسل درامي، في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة SAG لعام 2018.

كريستين بيل المضيفة الأولى لحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة

https://www.instagram.com/p/DDpo974yZbz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDpo974yZbz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDpo974yZbz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كانت جوائز نقابة ممثلي الشاشة، تُقام تقليدياً من دون مضيف؛ حتى حصلت كريستين بيل على الوظيفة في النسخة الرابعة والعشرين في عام 2018، ثم استضافت ميغان مولالي الحدث في عام 2019؛ لتعود جوائز نقابة ممثلي الشاشة إلى شكلها من دون مضيف بعد ذلك. إلا أنه وقع الاختيار على كريستين بيل- التي تشارك في بطولة الكوميديا الناجحة Nobody Wants This- لاستضافة الحفل للمرة الثانية لها هذا العام 2025.

فيولا ديفيس أول امرأة سمراء تفوز 5 مرات بجائزة SAG

Embed from Getty Images

حصلت فيولا ديفيس على جائزة نقابة ممثلي الشاشة الخامسة لها في عام 2017، لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم Fences؛ مما جعلها أول ممثلة سمراء تفوز بالجائزة خمس مرات.

الأم والابنة تقدّمان العرض معاً

تعاون الثنائي الأم والابنة غولدي هاون وكيت هدسون في تقديم جائزة نقابة ممثلي الشاشة لأفضل أداء لمجموعة في مسلسل درامي، إلى طاقم مسلسل This is Us في عام 2018.

إدريس إلبا يصنع التاريخ

Embed from Getty Images

أصبح إدريس إلبا أول ممثل في تاريخ جوائز نقابة ممثلي الشاشة يفوز بجائزتين فرديتين في ليلة واحدة؛ حيث حصل على جائزة أفضل ممثل في دور مساعد في فيلم سينمائي عن فيلم Beasts of No Nation، وأفضل ممثل في فيلم تليفزيوني أو مسلسل قصير عن فيلم Luther في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة لعام 2016.

