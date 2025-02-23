الكشـ ـف عن الفائزين في الدورة الـ75 لمهرجان برلين السينمائي الدولي

ميرنا وليد - بيروت - منح جائزة "الدب الذهبي" لأفضل فيلم لفيلم يحمل إسم "أحلام" للمخرج الناروجي دوغ جوهان دغرود في الدورة الـ75 لمهرجان برلين السينمائي الدولي، كما تم الكشف عن لائحة الفائزين.



وكان من بين أعضاء لجنة التحكيم كاتب السيناريو ومخرج رئيس لجنة التحكيم من أميركا تود هاينز ، و لمخرج المغربي المقيم في فرنسا نبيل عيوش، والممثلة الصينية فان بينج بينج وبينا ديجلر مصممة أزياء من ألمانيا، ورودريجو مورينو مخرج من الأرجنتين، وإيمي نيكلسون ناقدة سينمائية من أمريكا وماريا شريدر ممثلة ومخرجة من ألمانيا؛ وأعلنوا أصواتهم على النحو التالي:

ذهبت جائزة "الدب الذهبي" Golden Bear لأفضل فيلم إلى فيلم "أحلام" Dreams للمخرج "داغ جوهان هوجرود" Dag Johan Haugerud وإنتاج مشترك "ينجفي ساثر" Yngve Sæther و"هيجي هوف هفاتوم" Hege Hauff Hvattum من النرويج.

وفي هذه الفترة من المهرجان، منحت جائزة لجنة التحكيم الكبرى "الدب الفضي"Silver Bear لفيلم "الطريق الأزرق" The Blue Trail للمخرج "غابرييل ماسكارو" Gabriel Mascaro وهو إنتاج مشترك بين البرازيل والمكسيك وتشيلي وهولندا.

كما منحت جائزة لجنة التحكيم "الدب الفضي" لفيلم "الرسالة" The Message للمخرج "إيفان فاند" Iván Fund وهو إنتاج مشترك بين الأرجنتين وإسبانيا والأوروغواي.

منحت جائزة "الدب الفضي" لأفضل مخرج في الدورة الـ75 لمهرجان برلين السينمائي الدولي إلى "هيو مينغ" Huo Meng عن إخراج فيلم "الحياة في الأرض" Living the Land المنتج في الصين.

وذهبت جائزة "الدب الفضي" لأفضل ممثلة إبداعية ورائدة في الدور الرئيسي إلى "روز بيرن" Rose Byrne عن دورها في فيلم "لو كان لدي ساقان لركلتك" If I Had Legs I’d Kick You للمخرجة "ماري برونشتاين" Mary Bronstein من الولايات المتحدة.

وذهبت جائزة "الدب الفضي" لأفضل ممثل مساعد إلى "أندرو سكوت" Andrew Scott عن دوره في فيلم "القمر الأزرق" Blue Moon للمخرج "ريتشارد لينكلاتر" Richard Linklater وهو إنتاج مشترك بين أمريكا وإيرلندا.

وذهبت جائزة "الدب الفضي" لأفضل سيناريو إلى "رادو جود" Radu Jude عن كتابته سيناريو فيلم "كونتيننتال 25" Kontinental ’25 الذي شاركت في إنتاجه رومانيا والمجر وألمانيا.

كما مُنحت جائزة "الدب الفضي" للمساهمة الفنية المتميزة للفريق الإبداعي لفيلم "برج الجليد" The Ice Tower للمخرجة "لوسيل هادزيهاليلوفيتش" Lucile Hadžihalilović وهو إنتاج مشترك بين فرنسا وألمانيا.