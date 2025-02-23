بعد طلاقها.. مهيرة عبد العزيز تكشـ ـف عن الممثل فارس أحلامها

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة والإعلامية مهيرة عبد العزيز عن الممثل الذي تعتبره فارس أحلامها وإلتقته شخضياً مؤكدة أنه الممثل التونسي ظافر العابدين.

وتمنت مهيرة عبد العزيز أن يجمعهما عمل سوياً وذلك بعد فترة قصيرة من تصدرها الترند إثر طلاقها.

وأكدت مهيرة عبد العزيز خلال حلولها ضيفة برنامج "أخر الأسبوع" على شاشة قناة "أبو ظبي" أنها كانت مهووسة بالعلم والدراسة، وأوضحت: "كنت أبكي إذ حصلت على 99 من مئة". وأضافت أنها لم تدرس الإعلام، بل الهندسة منذ كانت في سن الـ14 حتى نالت شهادة ماجستير الهندسة المعمارية من كندا.

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