- 1/3
- 2/3
- 3/3
ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة يمنى، إبنة الممثل السوري أيمن زيدان من زوجته الكويتية.
وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع جمال يمنى التي أصبحت شابة حسناء للغاية.
ولأيمن زيدان زيجات أسفرت عن 5 أولاد هم غالب، وحازم، ويمنى، ونورة، ونوار الذي توفي في عام 2011 نتيجة إصابته بنوع نادر من داء السرطان.
وقد وثق رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، لقاءه بالممثل السوري أيمن زيدان، في حفل توزيع "جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً".
وشارك تركي آل الشيخ الجمهور، مجموعة صور برفقة الممثل السوري، وعلق موجهاً رسالة له، قائلاً: "مع النجم السوري الكبير ايمن زيدان الذي ترتبط ذاكرة السعوديين معه باعمال خالدة من منا لا يذكر مفيد الوحش في نهاية رجل شجاع او يوميات مدير عام او الكواسر او ملوك الطوائف او جميل وهناء … طلبت منه ان يتحفنا بعمل جديد لنستمتع به".
كانت هذه تفاصيل خبر يمنى إبنة أيمن زيدان أصبحت شابة حسناء.. إليكم أحدث صورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.