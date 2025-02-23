يمنى إبنة أيمن زيدان أصبحت شابة حسناء.. إليكم أحدث صورها

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة يمنى، إبنة الممثل السوري أيمن زيدان من زوجته الكويتية.



وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع جمال يمنى التي أصبحت شابة حسناء للغاية.

ولأيمن زيدان زيجات أسفرت عن 5 أولاد هم غالب، وحازم، ويمنى، ونورة، ونوار الذي توفي في عام 2011 نتيجة إصابته بنوع نادر من داء السرطان.

وقد وثق رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، لقاءه بالممثل السوري أيمن زيدان، في حفل توزيع "جائزة القلم الذهبي للأدب الأكثر تأثيراً".

وشارك تركي آل الشيخ الجمهور، مجموعة صور برفقة الممثل السوري، وعلق موجهاً رسالة له، قائلاً: "مع النجم السوري الكبير ايمن زيدان الذي ترتبط ذاكرة السعوديين معه باعمال خالدة من منا لا يذكر مفيد الوحش في نهاية رجل شجاع او يوميات مدير عام او الكواسر او ملوك الطوائف او جميل وهناء … طلبت منه ان يتحفنا بعمل جديد لنستمتع به".