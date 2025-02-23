فنانون يُعوضون غيابهم عن دراما رمضان 2025 بالمسلسلات الإذاعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 04:23 مساءً - قرر عددٌ من الفنانين تعويض غيابهم عن الدراما التلفزيونية في موسم مسلسلات رمضان 2025، بالتواجد في الأعمال الإذاعية، والتي طالما تحظى بمتابعة نوعاً ما، خاصةً في أوقات الذروة.

"جوازة مشروعة" يجمع هنا الزاهد ونور النبوي

مي سليم في "هايدي ونوفل"

تُعد الفنانة هنا الزاهد، واحدة من أبرز الفنانات اللواتي عوضن غيابهن بالتواجد الإذاعي؛ حيث تُشارك نور النبوي، الذي يغيب هو الآخر عن دراما رمضان لهذا العام، حيث يجتمعان في مسلسل لايت كوميدي، يحمل اسم "جوازة مشروعة"، ومن المُقرر إذاعته عبر محطة راديو 9090 في تمام الساعة 3 عصراً يومياً طوال أيام شهر رمضان 2025.تُعوض الفنانة مي سليم هي الأخرى غيابها عن الدراما التلفزيونية، من خلال المُشاركة بالمسلسل الإذاعي "هايدي ونوفل" على راديو 9090، الذي يضم كلّاً من: محمد نشأت، إيناس عز الدين، بمشاركة شروق محمد، دينا وشاحي، أحمد سعد، علي الطيب، إيهاب الزناتي، هبة المهدي، دنيال، وهو من تأليف هشام يحيى، ومن المُقرر إذاعته يومياً طوال شهر رمضان 2025، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً.

وتدور أحداث مسلسل "هايدي ونوفل" حول رجلي الأعمال "عبد العزيز نوفل الحدادي" و"حسنين الخشابي"، وهما من كبار موردي الحديد والخشب لشركات المقاولات، ويسعى الاثنان لحماية ثروتهما وضمان استمرار شراكتهما التجارية عن طريق زواج ابن عبد العزيز نوفل الحدادي (نوفل)، بابنة شريكه (هايدي). ومع ذلك، فإن هايدي ونوفل لا يوافقان على هذه الخطوة ويقرران كل يوم عمل حيلة جديدة لإحباط هذه الزيجة.

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محمد ممدوح في مسلسل ميوزيكال

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حورية فرغلي "سندريلا كيوت"

يُنافس الفنان محمد ممدوح في رمضان لهذا العام، بمسلسل إذاعي، بعدما قرر الغياب عن المسلسلات التلفزيونية؛ حيث تعاقد مؤخراً على مسلسل ميوزيكال، من المُقرر إذاعته عبر محطة "إنرجي"، حيث يحمل اسم "هات وخد" تأليف مصطفى إبراهيم، وشاركه في الكتابة أحمد خالد وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي.وبخلاف تلك الأسماء، تتواجد الفنانة حورية فرغلي، بمسلسل إذاعي يحمل اسم "سندريلا كيوت"، حيث جاء هذا المشروع كتعويض لغيابها عن المسلسلات التلفزيونية، قبل أن تُفاجأ منذ أيامٍ قليلة جداً، بقرار الشركة المنتجة لفيلمها "براءة ريا وسكينة" تحويله إلى مسلسل من 15 حلقة، وتغيير اسمه إلى "بنات همام" وعرضه في رمضان 2025.

ويُشارك في بطولة "سندريلا كيوت" بجانب حورية فرغلي، كلّ من عمر خورشيد، داليا ماهر، وائل فهمي، هالة العطار، حسام حسني، ياسمين سامي، والعمل قصة نرمين محمد طلعت، تأليف وإخراج عمرو عبده دياب، ومكوّن من 30 حلقة، حيث تُجسد حورية خلال الأحداث شخصية "صحفية" وتواجه العديد من المواقف.

يذكر أنّ "بنات همام" بطولة وفاء عامر، حورية فرغلي، منة فضالي، أحمد منير، الراحل أشرف مصيلحي، محسن منصور، ياسر علي ماهر، لطفي لبيب، عايدة غنيم، شريف باهر، شمس، حسن عبد الفتاح، أشرف طلبة، والعمل قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج كريم رفعت.

ويتناول المسلسل قضية "ريا وسكينة" الحقيقية عن شاب وفتاة يعملان في مجال الصحافة، ويقومان بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية ريا وسكينة؛ حتى يتوصلا لشخص في الإسكندرية عاش في هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة كاملة؛ حيث يكشف العمل دور المخابرات البريطانية، في تلفيق تهم لريا وسكينة، حيث إنهما كانتا تستدرجان الجنود الأجانب وتقومان بقتلهم ودفنهم، على عكس المعروف من قتل النساء لسرقة ذهبهن.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

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