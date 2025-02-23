الجريمة محور أحداث مسلسلات حنان مطاوع آخرها مسلسل حياة أو موت في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 04:23 مساءً - تُنافس الفنانة حنان مطاوع في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حياة أو موت" التي انتهت من تصويره كاملًا نهاية الأسبوع الماضي، حيث تُقدم قصة مليئة بالإثارة والتشويق، على مدار 15 حلقة فقط.

اغتيال زوج حنان مطاوع في "حياة أو موت"

تُجسد حنان مطاوع خلال أحداث مسلسل "حياة أو موت"، شخصية دكتورة تُدعى "حياة" تعيش حياة مستقرة مع زوجها "زياد الشامي" صاحب شركة استيراد أجهزة إلكترونية، ولكن في لحظة تتعرض لحادث ينتهي باغتيال زوجها، ورصاصة تفقدها بصرها في حضور شقيقتها الصغرى "ماسة" والتي تُجسد شخصيتها رنا رئيس.

ويؤثر هذا الحادث على شخصية "الدكتورة حياة"، لاسيما فيما يتعلق بالتركيبة النفسية للشخصية، لتعيش حياة متخبطة تؤدي إلى أزمة كبرى، وذلك في إطار مليء بالإثارة والتشويق والغموض.

مسلسل "حياة أو موت" يُشارك في بطولته بجانب حنان مطاوع، عدد آخر من الفنانين، وهم: رنا رئيس، محمد علي رزق، أحمد الرافعي، سلوى عثمان وآخرون، والعمل من إخراج هاني حمدي. ومن تأليف أحمد عبد الفتاح.

الجريمة ليست ضيفًا جديدًا على مسلسلات حنان مطاوع الأخيرة، فهي التيمة الثابتة نوعًا ما في أعمالها مؤخرًا، وكأنها تُقدم نفسها بأنها رقمٌ مهمُُ من بين الفنانات، في المسلسلات التي تعتمد على الإثارة والتشويق والغموض.

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اتهام حنان مطاوع بالقتل في "صفحة بيضا"

يُعرض حاليًا لحنان مطاوع مسلسل "صفحة بيضا" الذي تتمحور أحداثه حول جريمة قتل أيضًا، إذ تستعرض القصة، حياة الدكتورة الجامعية "ضي" التي يتم اتهامها في جريمة قتل، وتقرر الهروب لاعتقادها أنها ارتكبت الجريمة بالفعل، وخلال رحلتها في الهروب تقابل أشخاصاً يساعدونها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي. ويبدو أن حنان مطاوع أحبت تقديم الشخصيات التي تظهر فيها متهمة بالقتل ظلماً خلال أعمالها الفنية الأخيرة.

يضم مسلسل "صفحة بيضا" كوكبة من النجوم، منهم: مها نصار، أحمد الرافعي، أحمد الشامي، أحمد مجدي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف وآخرون، والعمل من تأليف حاتم حافظ ومن إخراج أحمد حسن.

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حنان مطاوع أمام جريمة قتل في "صوت وصورة"

وفي أكتوبر لعام 2023، عُرض لمسلسل "صوت وصورة"، حيث جسدت شخصية "رضوى" التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، الذي يحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ثم يُقتل هذا الطبيب وتتورط رضوى في قضية قتله، ويظهر لها محامٍ يستطيع التلاعب بالفيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي ويخرجها حتى تم إثبات براءتها بعدما أصبحت القضية قضية رأي عام.

وشارك في بطولة مسلسل "صوت وصورة" عددًا كبيرًا من نجوم الفن؛ أبرزهم حنان مطاوع، وليد فواز، صدقي صخر، عمرو وهبة، مراد مكرم، نجلاء بدر، وناردين فرج، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج محمود عبدالتواب.

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