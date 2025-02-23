أحمد العوضي يحمس الجمهور لفهد البطل: تحدٍ من نوع جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 04:23 مساءً - حمَّس الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه خلال الساعات الماضية لمسلسله الجديد فهد البطل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وذلك من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا".

أحمد العوضي يتحدث عن فهد البطل

أكد أحمد العوضي أنجاء بعد تفكير طويل مع السيناريست محمود حمدان، و لم يكن الهدف مجرد تكرار النجاح، بل تقديم عمل أقوى من مسلسل حق عرب مما جعله تحديًا كبيرًا في مشواره الفني، مشيراً إلى أن التحضيرات لهذا العمل بدأت منذ عيد الفطر الماضي.

وأوضح العوضي أن التحضير لهذا العمل لم يكن سهلاً، خاصةً وأنه خضع للعديد من التدريبات المكثفة فيما يتعلق بركوب الخيل، نظرًا لأن المسلسل يتناول جانبًا من حياة "الصعايدة".

وتحدث أحمد العوضي عن تعاونه مع النجم أحمد عبدالعزيز لأول مرة، قائلًا: "طول عمري من معجبينه وبتعلم منه"، أما عن تكرار تعاونه مع الفنانة كارولين عزمي فقال: "بعد النجاح الأخير والدويتو الحلو بتاع السنة إللي فاتت حبيت أكرره تاني"، مشيرًا إلى أن الفنان عصام السقا أحد أبطال العمل تجمعه به علاقة صداقة قوية.

قصة وأبطال فهد البطل

طرح "غول الأصول" الأغنية الدعائية

يشارك في بطولة "" عدد كبير من الفنانين بجانبلعل أبرزهم ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، أحمد عبد العزيز، لوسي، صفاء الطوخي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، وتدور أحداثه في مصنع للرخام في منطقة شق الثعبان، حيث يعمل "فهد" صنايعياً في المعمل، وذلك بعد هروبه من عائلته في الصعيد بسبب تعرضه للظلم، ثم يقع في حب زميلته "كناريا"، لكن المنافسة مع والدها في سوق الرخام تضع عوائق كبيرة أمام علاقتهما.طرح القائمون علىالأغنية الدعائية للعمل والتي تحمل اسم "غول الأصول" غناء رحمة محسن ومن كلمات كوثر حجازي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، وتقول كلماتها:" غول الأصول لو حض.. الطلق ينزل مطر.. يتحط تحت النظر.. الساحة تقلب خطر..اسمي الكبير معلمة.. فهد البطل ملحمة.. نجمي الأصيل في السما".

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