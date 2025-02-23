آسر ياسين يكشف أسرار طفولته مع والدته وشقيقه في "بيت نوني"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 04:23 مساءً - حلَّ الفنان آسر ياسين وشقيقه إسلام ياسين ضيفين على والدتهما منى الدغيدي، في حلقة جديدة من بودكاست "في بيت نوني"، وسيطرت على الحلقة أجواء الضحك والعفوية على الحديث الذي امتلأ بالذكريات العائلية واللحظات العاطفية.

ذكريات عائلة آسر ياسين

استعادمع شقيقه إسلام ذكريات الطفولة؛ مشيراً إلى أن المشاجرات بينهما كانت دائماً تسيطر على علاقتهما حتى فترة الجامعة. لكن فيما بعد اقتربا من بعضهما وتوطّدت علاقتهما بفضل التربية العائلية التي عززت الترابُط بينهما.

وكشف آسر ياسين أن والدته كانت تعتبر دخوله عالم التمثيل تجرِبة ستنتهي بعد فترة. موضحاً أنها اعتبرتها مجرد هواية في البداية، لكنها غيّرت رأيها تماماً بعد مشاركته في مسلسل "قلب حبيبة" مع الفنانة سهير البابلي.

كما تذكّر آسر ياسين واحداً من المواقف التي لا ينساها أبداً، وأكّد أنه تعرّض للضرب بالخطأ على يد مجموعة شباب؛ مما أدى إلى كسر نظارته، وكان ذلك بعد خروجه من المنزل من دون رضا والدته؛ مما جعله يدرك أهمية رضاها قبل اتخاذ أيّة خطوة.

شقيق آسر ياسين كشف عن القيم التي يرغب في أن يعلّمها لأبنائه، وشدد على أهمية عدم مقارنة الأطفال بالآخرين، مع التركيز على الجديّة في العمل وحب القراءة. بينما أكّد آسر ياسين على ضرورة وجود صداقة قوية مع الأبناء؛ بدلاً من فرض قيود عليهم.

مسلسل "قلبي ومفتاحه"

يُشار إلى أن الثنائي مي عزالدين وسيتعاونان للمرة الأولى في مسلسل يحمل اسم: "قلبي ومفتاحه" بموسم دراما رمضان 2025، والمأخوذ اسمه من أغنية الفنان الكبير فريد الأطرش "قلبي ومفتاحه"، والتي تم غناؤها في فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" إنتاج عام 1962. والأغنية من تأليف فتحي قورة، وألحان فريد الأطرش.

وتظهر مي عزالدين، في دَور "ميار" مطلّقة 3 مرات من زوجها "سعد"، وتلتقي بـ"عزت" الذي يعمل سائقاً على إحدى سيارات الأجرة، والذي يشعر بجاذبية شديدة ناحيتها، وتشهد علاقتهما تطوُّراً كبيراً على مدار الأحداث.

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وخلال الأحداث، تشعر "ميار" بقلق من تصرفات طليقها "سعد"، وخوفها من قيامه بالاعتداء عليها أو أن يأخذ ابنهما منها، وفي المقابل تلجأ مي عزالدين إلى حيلة لقطع كلّ السبل أمام طليقها؛ لتُفاجئ "عزت" بطلبها الزواج منه. فهل تُكلل علاقتهما بالزواج، أم تنشأ صراعات جديدة تُحبط هدفهما؟

والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو من بطولة: آسر ياسين، مي عزالدين، دياب، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، حازم سمير، عايدة رياض، وعدد آخر من الفنانين. وهو من تأليف وإخراج تامر محسن. وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر. ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي في عام 2021.

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