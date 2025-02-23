سهر الصايغ خائفة من "حكيم باشا" وهكذا وصفت مصطفى شعبان

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة المصرية سهر الصايغ، عن الدور الذي تجسده في مسلسل "حكيم باشا"، وقالت: "بقدم دور شر، ودي منطقة جديدة عليا، ومخيفة بالنسبة لي، وأنا قلقانة، لكني مطمنة بفريق العمل وصناعه".



وأضافت متحدثة عن الممثل المصري مصطفى شعبان: "فيه كيميا فنية بيني وبين مصطفى شعبان، وهو نجم كبير فنياً وإنسانياً، ومش أناني وبيحب يعطي مساحة لكل اللي حوليه ويحب أنهم ينوروا".

كلام سهير الصايغ، جاء في مداخلة هاتفية لها، ضمن برنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة "الحياة".

"حكيم باشا" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب مصطفى شعبان وسهر الصايغ، الممثلون رياض الخولي، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، سلوى خطاب، محمد العمروسي، أحمد فهيم، دينا فؤاد، منذر رياحنة وأحمد فؤاد سليم، وسيعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.