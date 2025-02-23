هذا ما قالته نجوى كرم لـ ورد ويوسف الخال بعد رحيل مها بيرقدار الخال

ميرنا وليد - بيروت - بعد وفاة الأديبة والرسامة مها بيرقدار الخال، يوم أمس، عزّت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الممثلين ورد الخال ويوسف الخال، بوفاة والدتهما.



وكتبت نجوى كرم عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "مافي أغلى من الأم،

من قلبي بعزّي ورد ويوسف أحبّائي وأصدقائي لفقدان والدتهن الشاعرة والفنانة "مها بيرقدار"

انشالله تكون نفسا بالسّما وتكون خاتمة الأحزان".

وكانت توفيت مها بيرقدار الخال، عن عمر يناهز الـ 78 عاماً، بعد صراع مع المرض.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم غد الإثنين 24 شباط، عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، في كنيسة السيدة الحبشية- غزير، وتقبل التعازي اليوم الأحد من الساعة 2 بعد الظهر حتى الـ 6 مساء، ويوم غد الإثنين 24 شباط من الساعة 11 قبل الظهر حتى الساعة 6 مساء، في صالون الكنيسة.