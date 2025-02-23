ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة المصرية يسرا اللوزي، في دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "لام شمسية".

تجسد يسرا اللوزي في العمل، شخصية "رباب"، زوجة "وسام" الذي يجسد شخصيته الممثل محمد شاهين، وهي والدة المراهقة "زينة"، وتعيش "رباب" صراعات نفسية، بسبب إتهام زوجها بالتحرش بالطفل "يوسف"، وهو إبن صديقه المقرب.

"لام شمسية" تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، ويشارك في بطولته الممثلون أمينة خليل، أحمد السعدني، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي وياسمينا العبد.

يناقش المسلسل قضية التعدي على الأطفال، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي توعوي.

كانت هذه تفاصيل خبر زوج يسرا اللوزي متهم بالتحرش بإبن صديقه المقرب في "لام شمسية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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