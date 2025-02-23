شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تسجيل أكرم حسني وشارموفرز للأغنية الدعائية لمسلسل الكابتن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق شارموفرز وأكرم حسنى لطرح أغنية دعائية لمسلسل الكابتن، التي تحمل اسم "زامباهولا"، ومن المقرر أن يتم طرحه غدا الاثنين على جميع منصات سوشيال ميديا.



فريق شارموفرز وأكرم حسنى



مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقى، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وضيوف الشرف.



فريق شارموفرز وأكرم حسنى

مسلسل الكابتن تدور أحداثه فى إطار كوميدى، حسام والى كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ويكون هو الناجى الوحيد من الذين تواجدوا على متن الطائرة، ولكنه بعد ذلك يفاجىء بظهور أرواح الركاب له ويطلبون منه تحقيق العديد من الطلبات لهم.



فريق شارموفرز وأكرم حسنى

يكرر أكرم حسني تجربة دراما الـ 15 حلقة للمرة الثانية على التوالي، بعدما خاضها في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل "بابا جه"، والذى شارك في بطولته: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، وضيوف الشرف: محمود البزاوي، كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني. ومن تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعى.