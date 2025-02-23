شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يفاجئ فريق عمل مسلسل كامل العدد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأ النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، فريق عمل مسلسل كامل العدد بمكالمة فيديو كول متمنيا لهم النجاح و التوفيق وقت عرض المسلسل، وتم تداول الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيدين بما فعله محمد صلاح، خصوصا أنه المسلسل المفضل لديه و يشاهده كل عام في رمضان.



محمد صلاح فى كواليس كامل العدد



محمد صلاح فى كواليس كامل العدد

ومسلسل كامل العدد ++ مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

مسلسل "كامل العدد" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.