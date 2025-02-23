شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة فيلم "الحريفة".. مان سيتي يتحدي ليفربول فى أول مواجهة لمرموش وصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعانت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي عبر إنستجرام، بفيلم الحريفة، وكتب الحساب:" جاهزون لمواجهة الحريفة"، ونشر الفنان نور النبوى، بطل الفيلم الاستورى عبر حسابه على إنستجرام، بأغنية كزبرة من الفيلم، معبرا عن سعادته لاستعانة صفحة النادى بفيلم الحريفة.

تتجه أنظار عشاق الكرة حول العالم بشكل عام، والجماهير المصرية بوجه خاص، في السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، إلى ملعب الاتحاد؛ لمتابعة قمة مانشستر سيتي وليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



مانشستر



نور النبوى

ستكون قمة الليلة استثنائية وتاريخية بين الثنائي المصري محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش الوافد الجديد في صفوف مانشستر سيتي كونها أول مباراة تجمع بينهما وجها لوجه، منذ انضمام الأخير إلى صفوف الفريق السماوي خلال الانتقالات الشتوية في شهر يناير الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويسعى محمد صلاح للتسجيل اليوم ومواصلة ضرب الأرقام القياسية فى الدوري الإنجليزي، بعدما عزز الفرعون صدارته لترتيب الهدافين، حيث رفع الملك المصري، كما يلقب، رصيده إلى 24 هدفًا، متفوقًا على منافسه الأقرب النرويجي هالاند هداف مانشستر سيتي.



بينما يأمل عمر مرموش مواصلة مع السيتي في الدوري الإنجليزي، بعدما قدم أوراق اعتماده من خلال تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك نيوكاسل يونايتد بالجولة الماضية، إذ يستهدف "الجولدين بوي" أو الأمير كما يطلق عليه، التفوق في أول تحدٍ أمام "مثله الأعلى" محمد صلاح.