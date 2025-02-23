شكرا لقرائتكم خبر عن من المشاهدة لـ الكواليس.. محمد صلاح الداعم لمسلسل كامل العدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، كل رمضان بالمسلسلات التي يشاهدها طوال الشهر الكريم ويفضل متابعتها وينشر صور من المسلسل عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، ومن المسلسلات المفضلة لديه و يتابعها كل عام مسلسل كامل العدد.

والعام الماضى، نشرمحمد صلاح ستورى وهو يشاهد مسلسل كامل العدد 1+، وخصوصا مشهد القمل التي تطلب فيه دينا الشربينى في المسلسل من نجلها تنظيف شعره بالفلاية حتى لا يصيب محمد صلاح بالقمل لأن نجلها يلعب في النادى الأهلى و أغلبه في المنتخب لذلك من الممكن أن العدوى تنتقل لمحمد صلاح.

ثم وجهت النجمة دينا الشربينى رسالة حب وشكر للنجم محمد صلاح، بعد مشاهدته مسلسل كامل العدد 1+ ونشره ستورى عبر حسابه على إنستجرام لمقطع من المسلسل، وإعادة دينا الشربينى، نشر ستورى محمد صلاح عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "من ستورى فخر العرب بنحبك أوى".

وهذا العام وفى آخر يوم تصوير مسلسل الجزء الثالث فاجأ محمد صلاح فريق عمل المسلسل بمكالمة فيديو كول متمنيا لهم النجاح و التوفيق وقت عرض المسلسل.



محمد صلاح فى كواليس كامل العدد



محمد صلاح فى كواليس كامل العدد

مسلسل كامل العدد من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وحسين فهمي وإنجي المقدم ومريم الخشت وميمي جمال وبدرة. "كامل العدد 3" من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة.

تدور أحداث مسلسل كامل العدد ++ حول "أحمد" طبيب التجميل الذي يتقابل مع "ليلى" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، وسرعان ما يقعان في غرام بعضهما البعض، ولكن ظروفهما العائلية المختلفة تقف سببا عائقا أمام العلاقة، ولكنهما يقرران الزواج وتحدي الظروف، ليبدأ في رحلة جديدة مع أطفالهما.