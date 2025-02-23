شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح أغنية مسلسل جت سليمة.. دنيا سمير غانم تجدد التعاون مع عمرو مصطفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية مسلسل "جت سليمة" الذي شاركت به دنيا سمير غانم في موسم دراما رمضان 2023، والتى لحانها عمرو مصطفى، تجدد دنيا التعاون مع عمرو في عدد من أغانى داخل لمسلسل عايشة الدور، المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل.
وكتبت دنيا سمير غانم عبر ستوري لها حسابها الرسمى بموقع انستجرام: " عمرو مصطفى عامل عملية وجاي يشتغل في أغاني مسلسل عايشة الدور".
وكان أكد عمرو مصطفى، أن أغنيته "ارقصوله" والتي تم عرضها ضمن سياق إحدى حلقات مسلسل "جت سليمة" والتي تم عرضها في رمضان حققت 5 مليون مشاهدة وكانت قوية.
أوضح "عمرو مصطفى"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، أن هذه الأغنية حققت نجاح كبير رغم أنها كانت داخل سياق مسلسل ولم تكن "تتر" مسلسل وهو نجاح كبير، منوهًا بأنها كانت "تريند" في رمضان.
مسلسل عايشة الدور 15 حلقة من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ثروت، سماء إبراهيم، محمد كيلاني، رحاب الجمل، أميرة أديب، وفدوى عابد، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي وتأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت وسامح جمال و نانسي عكيله وإخراج أحمد الجندى.
جدير بالذكر أن آخر أعمال عمرو مصطفى أغنية متسألوش، لطرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وهى من كلمات ربيع السيوفي وألحان عمرو مصطفى وتوزيع جابور.
ويعيش عمرو مصطفى حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث يعكف على تحضير العديد من الأغاني وتصوير البعض منها على طريقة الفيديو كليب.
وفاجئ الجمهور مؤخرًا بإعادة تصوير عدد من أغانيه كفيديو كليب، منهم: أغنية هحكيلك قدام التي طرحها قبل أسبوعين، أغنية أولى بيا وابتي طرحها قبل شهر، وأغنية معرفش ينساني.
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