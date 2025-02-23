بعد نجاح أغنية مسلسل جت سليمة.. دنيا سمير غانم تجدد التعاون مع عمرو مصطفى

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية مسلسل "جت سليمة" الذي شاركت به دنيا سمير غانم في موسم دراما رمضان 2023، والتى لحانها عمرو مصطفى، تجدد دنيا التعاون مع عمرو في عدد من أغانى داخل لمسلسل عايشة الدور، المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل.

وكتبت دنيا سمير غانم عبر ستوري لها حسابها الرسمى بموقع انستجرام: " عمرو مصطفى عامل عملية وجاي يشتغل في أغاني مسلسل عايشة الدور".

وكان أكد عمرو مصطفى، أن أغنيته "ارقصوله" والتي تم عرضها ضمن سياق إحدى حلقات مسلسل "جت سليمة" والتي تم عرضها في رمضان حققت 5 مليون مشاهدة وكانت قوية.