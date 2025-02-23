شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض الجزء الثانى رمضان 2025.. جودر يدخل الكهف فى الحلقة 15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسل جودر في النصف الثاني من رمضان 2024، اجتمع حوله المشاهدون وارتبط الجمهور بالمسلسل، وفى انتظار عرض الجزء الثانى في دراما رمضان 2025.

وقبل عرض الجزء الثانى من جودر، وخلال أحداث الحلقة الخامسة عشرة من الجزء الأول، جهّز الشيخ عبد الأحد، جودر، لفتح كنوز الحكيم الشمردل، وقال له: "اتدربت وأصبحت مستعد ولا تستمع لأى صوت غريب داخل الكهف، ونستأذن ملك البحر لدخولك ومتتردش لأى حاجة تشوفها فى الداخل حتى لا تموت".

وانشق البحر ودخل جودر الكهف وكان صوت الشيخ عبد الأحد ملازما له وهو يقول لجودر: "كل رصد صورة وشبح يختبرك بالموت وإذا خفت هيقتلك، الرصد أربع أبواب سوف تمر من خلالهم وسوف يختبرك بالموت".

وخلال الحلقة طلب شهريار أن يأكل من يد زوجته شهرزاد، ودخلت شهرزاد المطبخ لتعد له الطعام وقامت بتقطيع العديد من البصل للأكل مما جعل كل ريحتها طبيخ.

وعندما عاد شهريار من الديوان قام باستدعائها من المطبخ لتدخل والأكل فى يدها وريحتها طبيخ، لتستأذنه أن تذهب للاستحمام ولكن يطلب منها استكمال قصة جودر وهى تقطع البصل.

وأبطال مسلسل جودر، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.