شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الخال يستقبل عزاء والدته اليوم والدفن غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان اللبناني يوسف الخال، زوج النجمة اللبنانية نيكول سابا، موعد تلقي عزاء ودفن والدته الشاعرة الرسامة مها بيرقدار، وكتب الخال في بوست عبر حسابه بموقع إنستجرام: "يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الاثنين 24 الجاري الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة السيدة الحبشية – غزير، ويتقبل التعازي يوم الأحد 23 الجاري ويوم الدفن الإثنين 24 الجاري".

وعلى سياق أخر، شارك الممثل والمذيع يوسف الخال، زوجته النجمة اللبنانية نيكول سابا، بالظهور في آخر كليباتها الغنائية والتي حملت اسم "فيلينج كول"، حيث ظهر لمدة ثوانى معدودة وهو يؤدى حركات استعراضية بجوار زوجته.

وطرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، أغنية "فيلينج كول" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومواقع التواصل الإجتماعى، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وميكس وماستر أماديو، والكليب من إخراج ايلى فهد.

أغنية "فيلينج كول" أغنية صيفية تحمل الكثير من الفرح والطاقة الإيجابية وهو ما عكسه الفيديو كليب، والأغنية موجهة لكل الأشخاص الذين يريدون ان يغيروا مودهم وأن يشعرون بالسعادة فقط.

وطرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا، مؤخراً، أغنية بعنوان "سمك القرش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عبد الرحمن عاصم وتوزيع أمين نبيل وألحان كريم عاشور وإخراج جاد شويرى.