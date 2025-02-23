شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر أغانى رمضان الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجميع مع اقتراب شهر رمضان، عن الأغانى المرتبطة بالشهر الكريم ولن نشعر مطلقا بأن رمضان قد جاء إلا عندما نسمعها فقد أصبحت "نوستالجيا" وفى الأساس محمد عبد المطلب بأغنيته الشهيرة "رمضان جانا" كإعلان رسمى عن شهر رمضان الكريم تلك الأغنية التى كتبها حسين طنطاوى ولحنها محمود الشريف.

ويعتبر شهر رمضان من أكثر الشهور التى يحبها المصريون، ويحبون الأغانى المرتبطة بالشهر وتأتي أغنية الفنان حكيم رمضان كريم كواحدة من أكثر الأغاني الحديثة عن شهر رمضان و أغنية رمضان في مصر حاجة تانية للنجم حسين الجسمي وأغنية الفنان ماهر زين "رمضان "وأغنية هلال رمضان لإيهاب توفيق و أغنية رمضان هل هلاله لهشام عباس و أغنية رمضان كريم لتامر حسنى، وكما يحب العديد و العديد من الأشخاص الأغانى القديمة يحب أيضا الجميع الأغانى الحديثة و يتفعلون معها و يرددونها احتفالا بقدوم الشهر الكريم.

يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة الموافق 2025/2/28م (يوم الرؤية).

ووفقا للحسابات الفلكية يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 34-37 دقيقة.