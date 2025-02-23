شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة شهر رمضان.. تعرف على حكاية 5 أغان وكواليسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب شهر رمضان يحتفل المسلمين في أنحاء العالم بحلول شهر الكريم، الذي عادات يرتبط بذكريات خاصة في الأذهان الجمهور، من خلال هذه من أغانى خاصة معروف بالشهر، على الرغم من أن هناك أغاني جديدة لكن تلك القديمة مازالت لها طابع خاص ومختلف داخل البيوت وفي الشوارع، وفى هذه المناسبة نرصد لكم أبرز وأشهر الأغانى المتعلقة بشهر رمضان.

رمضان جانا لـ محمد عبد المطلب

وتعد أشهر أغاني رمضان أغنية رمضان جانا، غناء الفنان محمد عبد المطلب، من كلمات الشاعر حسين طنطاوى ولحن الموسيقار محمود الشريف، واحدة من أبرز أغانى رمضان وأكثرها شهرة، فهى تُعد البيان الرسمى لحلول شهر الخيرات، وواحدة من أغانى رمضان التي تبث في النفوس فرحة وبهجة.

وحوي يا وحوي .. لـ أحمد عبد القادر

قدم المطرب أحمد عبد القادر واحد من ضمن أغانى معروف بشهر رمضان حتى الأن، وهى " وحوي يا وحوي " هي الأقدم، حيث يبلغ عمر الأغنية حتى الآن 87 عاماً ، قدمت لأول مرة عام 1937 بكلمات محمد حلمي المانسترلي وألحان وغناء أحمد عبدالقادر، ثم أعيد غناؤها مرة أخرى بكلمات فتحي قورة وألحان أحمد صبري و غناء هيام يونس من فيلم قلبي على ولدي.

هاتوا الفوانيس يا ولاد .. لـ محمد فوزى

أغنية هاتوا الفوانيس يا ولاد من علامات شهر رمضان المبارك مرتبط مع أطفال والكبار حتى الأن سواء في البيوت أو الإذاعات أو القنوات أو الشوارع، والتي غناها الفنان محمد فوزي للمرة الأولى عام 1969، وهى من كلمات عبد العزيز سلام، وألحانه ، قرر محمد فوزي، أنه لن يتقاضي أى أجر عن هذه الأغنية والتى أهداها حين إذ للإذاعة المصرية.

أهو جه يا ولاد .. لـ الثلاثى المرح

أهو جه يا ولاد من الأغنيات الرمضانية اللي مازالت عايشه في الذاكرة وبنستني رمضان علشان نسمعها ومهما فاتت من سنين واتنوعت الأغاني هيفضل للأغنية دي طعم مختلف، يمكن لأنها مرتبطة في الذاكرة بكتير من الذكريات، الأغنية غناء فرقة الثلاثي المرح وتأليف الشاعرة نبيلة قنديل وتلحين الموسيقار علي إسماعيل.

مرحب شهر الصوم .. لـ عبد العزيز محمود

الأغنية للمطرب عبد العزيز محمود، وتقول كلماتها "مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان"، وهي من ضمن أشهر أغاني رمضان، ومن كلمات الشاعر محمد علي أحمد، ولحنها وغناها عبدالعزيز محمود عام 1966 في أحد أفلامه.