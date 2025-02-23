شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى لـ إبراهيم شيكا: جنبك بكل الدعم المادى وربنا يشفيك ببركة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم تامر حسنى، التكفل بعلاج لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، عبر خاصية ستوري على حسابه على إنستجرام.

وكتب قائلا:" يا إبراهيم يا حبيبي دكتور أشرف صبحي حقيقي إنسان طيب ومحب للخير، وقدامي ساعد ناس كتير قوي فوق ما تتصور، أكيد انشغالاته هي السبب، بس أنا هساعد معاك إن صوتك يوصلة، يا دكتور أشرف يا حبيب الكل، أتمنى ربنا يقدرك والكابتن إبراهيم الدولة تهتم به وبعلاجه.

وتابع في كلامه: "يا إبراهيم يا حبيبي أنا جنبك بكل الدعم المادي الذي تحتاجه، وبعد أذنك ابعتلي رقمك حالا، وإن شاء الله الجهات المختصة في الدولة تهتم، ببركة شهر رمضان يارب، ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بمليون سلامة لأهلك وجمهورك".

وانتهى النجم تامر حسنى مؤخرًا، من تصوير فيلمه الجديد "رى ستارت"، واحتفل مع باقى فريق العمل بالانتهاء منه وتقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.



تامر حسنى

فيلم "رى ستارت" بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد وعصام السقا وباسم سمرة ومحمد ثروت وميمي جمال وإخراج سارة وفيق، ويظهر خلال العلم عدد من ضيوف الشرف.

وتتعاون المخرج سارة وفيق مع النجم تامر حسنى للمرة الثانية بعدما قدما سوياً فيلم "مش أنا"، والذى لاقى نجاحا كبيرا وقت عرضه فى السينمات وحقق أراقما قياسية، وشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، ماجد الكدوانى، حلا شيحة، وعدد كبير من الفنانين.

وقدم تامر حسنى آخر أفلامه "تاج" الذى عرض فى موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك فى بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.