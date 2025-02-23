شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو اليزيد يكتب: عندنا مُخرج اسمه محمد شاكر خضير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكتابة قبل المشاهدة هي مجرد كتابة تشويقية تحمل أحلام وأمنيات وتوقعات، وضمن أعمال شهر رمضان 2025 المقرر عرضها مسلسل "إخواتي" بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر"، ويأتي المسلسل ضمن قائمة الأعمال التي سجلتها للمتابعة و"الفُرجة" والإستمتاع بها..نعم الإستمتاع بها، فهناك مخرج لم يخيب ظنى أبدا وهو محمد شاكر خضير، مخرج يستطيع أن يكتشف في الممثل الذى أمامه إمكانيات لم يكتشفها من سبقوه من المخرجين.

المسلسل وباختصار من المفروض أن تدور أحداثه في إطار اجتماعى حول 4 شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة، والخط الإجتماعي أو الإنساني في أعمال محمد شاكر خضير مميز جدا وشديد الخصوصية، فهو فنان بحق يملك حسا فنيا رائعا، وأتصور في عمله الجديد "إخواتي" سيقدم شيئا جديدا ومختلفا أيضا ويساعده في ذلك الطاقم الفني المدهش الذى بجواره، من مؤلف بحق، وحبكة فنية، وشخصيات حية، وحوار حقيقي وواقعي، إضافة إلى التصوير والمونتاج والديكور والموسيقى، وممثلات وممثلين أتوقع أن يمتعونا بأدائهم، ويخرجوا طاقتهم التمثيلية الجبارة، وموهبتهم، والسهل الممتنع، والظهور الطيب، والإقناع، وكل هذه المفردات التي نستخدمها للإشادة بعمل ما وعناصره.

سأذهب لمشاهدة مسلسل "إخواتي" بعقل مفتوح وقلب مفتوح لأننى أحب محمد شاكر خضير المخرج، رجُل لا يفكر في نفسه بل في فنه، وواحد من أنبغ مخرجين جيله في رأيي.