هكذا عزّى وسام حنا ورد ويوسف الخال بوفاة والدتهما مها بيرقدار الخال

ميرنا وليد - بيروت - عزّى الفنان والإعلامي اللبناني وسام حنا، الممثلين ورد الخال ويوسف الخال، بوفاة والدتهما الأديبة والرسامة مها بيرقدار الخال.

وكتب وسام حنا، عبر صفحته الخاصة: "مها بيرقدار الخال الملكة والمثقفة والأم الحنونة، انتقلت يوم سبت الراقدين من الحياة إلى الحياة، راضية مرضية في احضان الربّ، صلّوا لأجلها".

وكانت توفيت مها بيرقدار الخال، يوم أمس، عن عمر يناهز الـ 78 عاماً، بعد صراع مع المرض.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم غد الإثنين 24 شباط، عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، في كنيسة السيدة الحبشية- غزير، وتقبل التعازي اليوم الأحد من الساعة 2 بعد الظهر حتى الـ 6 مساء، ويوم غد الإثنين 24 شباط من الساعة 11 قبل الظهر حتى الساعة 6 مساء، في صالون الكنيسة.

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