إليسا بكلمات مؤثرة جداً عن مها بيرقدار الخال

ميرنا وليد - بيروت - عزّت الفنانة اللبنانية إليسا، الممثلين ورد الخال ويوسف الخال، بوفاة والدتهما الأديبة والرسامة مها بيرقدار الخال.

وكتبت إليسا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "خسارة مها بيرقدار هي خسارة أم وفنانة، خسارة شاعرة مرهفة الإحساس، عميقة وصادقة المشاعر. إن شاء الله تكون روحها بالسماء، والله يصبر أولادها ورد و يوسف.

ومتل ما قالت:

“الموت ظلّ مخيف، فنحن لا ننسى غياب من نحب لكننا نتعود شيئًا فشيئًا على غيابهم…”.

وكانت توفيت مها بيرقدار الخال، يوم أمس، عن عمر يناهز الـ 78 عاماً، بعد صراع مع المرض.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم غد الإثنين 24 شباط، عند الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، في كنيسة السيدة الحبشية- غزير، وتقبل التعازي اليوم الأحد من الساعة 2 بعد الظهر حتى الـ 6 مساء، ويوم غد الإثنين 24 شباط من الساعة 11 قبل الظهر حتى الساعة 6 مساء، في صالون الكنيسة.

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