هذا ما تمنته لطيفة التونسية للسعودية والسعوديين في ذكرى يوم التأسيس

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الفنانة لطيفة التونسية، المملكة العربية السعودية في ذكرى يوم التأسيس، وكتبت على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "كل عام ومملكتنا الغالية المملكة العربية السعودية بألف خير وعزة وأمان قيادةً وشعباً بمناسبة، يوم التأسيس السعودي".



وكانت تصدرت لطيفة التونسية الترند مؤخراً، بعد تصريحاتها المثيرة للجدل حول إنجاب الأولاد.

وأكدت لطيفة التونسية في إحدى المقابلات التلفزيونية، أن قرار عدم إنجابها الأطفال، هو قرار شخصي ولا عودة عنه، وأنها تدرك جيداً فكرة أنها لا تريد أن تصبح أماً، وأن هذا القرار جاء نتيجة شعورها أن مسؤولية الأمومة أكبر منها.

وأضافت: "أنا سعيدة جداً بقرار عدم الإنجاب ولحد الأن مش ندمانة وفرحانة، والبنون بالنسبالي مسؤولية كبيرة وأنا مش قدها، وكنت بكون نفسي كفنانة"، وأوضحت أنها تعامل أبناء أشقائها وكأنهم أولادها.