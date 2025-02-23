ميرنا وليد - بيروت - تشارك الممثلة المصرية جيهان الشماشرجي، في بطولة مسلسل "إخواتي"، الذي سيعرض قريباً في شهر رمضان.

أما عن دورها في هذا العمل، فتجسد جيهان الشماشرجي شخصية "نجلاء"، وهي إمرأة متزوجة من "ربيع"، الذي يعاملها معاملة قاسية، وتعيش معه حياة تعيسة.

وتجري "نجلاء" مداخلة هاتفية في برامج تلفزيوني لتفسير الأحلام، روت فيه حلماً راودها، بأن زوجها قد قتل، ويأتيها تفسير الحلم، بأن عمر زوجها سيكون طويلاً، ولكنها تعودو وتتفاجأ بأن حلمها قد تحقق بمقتل زوجها، فتلجأ إلى شقيقاتها، خوفاً من أن يتم إتهامها بقتله.

يتألف مسلسل "إخواتي" من 15 حلقة، ويروي قصة أربع شقيقات، يعشن تعقيدات في علاقاتهن مع الجنس الآخر، وتشارك في بطولة العمل، إلى جانب جيهان الشماشلاجي، الممثلتان كندة علوش ونيللي كريم، والفنانة روبي، إلى جانب الممثلين علي صبحي، حاتم صلاح، مع ظهور خاص لأسماء بارزة، من بينها أحمد حاتم، محمد ممدوح وشيرين رضا، تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

كانت هذه تفاصيل خبر جيهان الشماشرجي تعيش حياة تعيسة مع زوجها في "إخواتي".. وهذا ما فعلته بعد مقتله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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