حنان مطاوع لا تستغني عن هذا المشروب في شهر رمضان وهذا الطعام لا تجيد طبخه

ميرنا وليد - بيروت - تعتبر الممثلة المصرية حنان مطاوع، مشروب السوبيا من أهم العناصر على مائدتها في شهر رمضان، وهي لا تستغني عنه، وقالت مازحة: "بنتي أماليا بتقول عليه لوبيا"، بالإضافة إلى مشروب العرق السوس، وغيره من المشروبات الرمضانية.



وكشفت حنان مطاوع، في حديثها إلى جريدة "الوطن" المصرية، أنه خلال شهر رمضان، يكون لها حضور قوي في المطبخ لإعداد الإفطار، وخصوصاً أنها أم، ولا يمكنها أن تتغافل عن دورها هذا.

ولفتت إلى أنها تجيد طهو جميع أنواع المأكولات، عدا المحشي لأنه يتطلب منها مجهوداً كبيراً.