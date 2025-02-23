تامر حسني يعلن دعمه للاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا في مرضه.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 01:27 مساءً - أعلن الفنان تامر حسني خلال الساعات الماضية عن دعمه للاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، حيث نشر تامر حسني عبر ستوري حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام صورة لإبراهيم شيكا مع منشور يتحدث فيه عن حالته الصحية يتحدث فيه عن معاناته وأنه لا يجد أي اهتمام أو تكفل بعلاجه.

رسالة تامر حسني للاعب الزمالك

وأكدعلى مساعدته في رحلة علاجه قائلاً: "يا حبيبي، دكتور أشرف صبحي حقيقي إنسان طيب ومحب للخير وقدامي ساعد ناس كتير قوي فوق ما تتصور، أكيد انشغالاته هي السبب، بس أنا هساعد معاك تاني إن صوتك يوصله، يا دكتور أشرف يا حبيب الكل أتمنى ربنا يقدرك والكابتن إبراهيم الدولة تهتم بيه وبعلاجه".

وأنهى كلامه قائلاً: "ويا إبراهيم يا حبيبي أنا جنبك بكل الدعم المادي اللي هتحتاجه وبعد إذنك ابعتلي رقمك حالا، وإن شاء الله الجهات المختصة في الدولة هتهتم، ببركة شهر رمضان يارب، ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بمليون سلامة لأهلك وجمهورك".

تامر حسني يدعم لاعب الزمالك- الصورة ستوري من حسابه الرسمي على إنستغرام

وقد تفاعل الجمهور مع هذا الخبر وأبدوا سعادتهم بتصرف تامر حسني، خاصةً وأنه معروف عنه مواقفه الإنسانية مع جمهوره والمقربين منه.

ويُشار إلى أن إبراهيم شيكا يعاني من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه.

"فعلاً مبيتنسيش" آخر أغاني تامر حسني

يُذكر أن آخر أغنية طرحها النجمهي "فعلاً مبيتنسيش"‏ والتي حققت نسب مشاهدة عالية، وتصدرت الترند على موقع ‏الفيديوهات "يوتيوب"، بجانب ذلك تفاعل الجمهور مع الأغنية بشكلٍ كبير عبر منصات السوشيال ميديا ‏المختلفة، وبدأ عدد كبير من محبي تامر ورامي صبري بتصوير مقاطع مصورة على الأغنية.‏

وتأتي أغنية "فعلاً مابيتنسيش" من كلمات عمرو تيّام، وألحان شادي حسن، وتوزيع مكس وماستر ‏طارق توكّل، وتريات: تامر غنيم، وجيتار أحمد حسين.

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