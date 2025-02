كل ما تريدون معرفته عن حفل توزيع جوائز ساغ SAG 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 01:27 مساءً - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة المعروف باسم حفل توزيع جوائز ساغ SAG Awards، في نسخته الـ 31، حيث من المقرر أن يقدم الحفل العديد من الجوائز في مجال السينما والتلفزيون، وذلك بناء على قرار أعضاء نقابة ممثلي الشاشة (SAG-AFTRA). وفي الموضوع التالي سنستعرض لكم كل التفاصيل المتعلقة بحفل توزيع جوائز ساغ SAG Awards لعام 2025.

مكان وتوقيت الحفل والقناة الناقلة

من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوي الحادي والثلاثين اليوم الأحد 23 فبراير في قاعة Shrine Auditorium & Expo Hall في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، في تمام الساعة 8 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الموعد سيوافق فجر يوم الإثنين 24 فبراير الساعة 4 فجراً بتوقيت الرياض والساعة 3 فجراً بتوقيت القاهرة وبيروت. وسيتم بث الحفل لهذا العام مباشرةً وحصريًا على شبكة نتفليكس Netflix.

كريستين بيل مضيفة حفل توزيع جوائز SAG 2025

كانت جوائز نقابة ممثلي الشاشة المعروفة إعلامياً باسم ساغ SAG، تقام تقليدياً بدون مضيف حتى حصلت كريستين بيل على الوظيفة في النسخة الرابعة والعشرين في عام 2018؛ ثم استضافت ميغان مولالي الحدث في عام 2019، لتعود جوائز نقابة ممثلي الشاشة إلى شكلها بدون مضيف بعد ذلك، إلا أنه وقع الاختيار على كريستين بيل- التي تشارك في بطولة الكوميديا الناجحة Nobody Wants This- لاستضافة الحفل للمرة الثانية لها.

وقد صرحت بيل في بيانٍ لها: "أنا سعيدة للغاية باستضافة حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة (SAG) مرة أخرى هذا العام. أشعر بالفخر لدعوتي مرة أخرى ولا أستطيع الانتظار لمشاركة الأمسية مع زملائي الممثلين، والقيام بما نجيده بشكل أفضل... والاحتفال بأنفسنا".

مقدمو حفل توزيع جوائز ساغ SAG

النسخة الـ 31 من حفل توزيع جوائز ساغ SAG Awards تضمن العديد من الأسماء اللامعة في الصناعة وهم ماغي باريت كولفيلد، سارة كوبرثويت وجوي بتروفيتش، أريانا غراندي، آيو إديبيري، بوين يانج، كولين فاريل، كولمان دومينغو، سينثيا إيريفو، ديفيد دوشوفني، درو ستاركي، إدوارد نورتون، إيل فانينغ، فران دريشر، جيليان أندرسون، هاريسون فورد، إيزابيلا روسيليني، جاك كوايد، جيمي لي كورتيس، جيسيكا ويليامز، جودي فوستر، جوي كينغ، جون ليثغو، كيكي بالمر، كيري راسل، كيري واشنطن، كوميل نانغياني، ليلي غلادستون، ليزا كودرو، ماريسا بود، مارك إيدلشتاين، وماكس غرينفيلد، ميشيل يوه، مايكي ماديسون، ميلي بوبي براون، مولي شانون، مونيكا باربارو، باميلا أندرسون، كوينتا برونسون، رالف فاينز، سيلينا غوميز، سيرجيو كاستيليتو، تيموثي شالاميه، يورا بوريسوف، زوي سالدانيا، زوي ديشانيل، بالإضافة لمفاجآت إضافية ستأتي أثناء العرض.

جوليا لويس دريفوس مقدمة جائزة إنجاز مدى الحياة

ستقدم جوليا لويس دريفوس جائزة إنجاز مدى الحياة SAG Life Achievement Award للممثلة والمنتجة والمؤلفة والناشطة الحائزة على جائزة الأوسكار مرتين؛ جين فوندا، والتي تعتبر أعلى تكريم من نقابة SAG-AFTRA (نقابة ممثلي الشاشة - الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والإذاعة)، وستكون الممثلة والناشطة الشهيرة هي الحائزة الستين على الجائزة.

قالت رئيسة SAG-AFTRA فران دريشر، عند الإعلان عن الجائزة صباح أمس الخميس: "جين فوندا رائدة وموهبة غير عادية؛ قوة ديناميكية شكلت مشهد الترفيه والدعوة والثقافة بشغف لا يتزعزع. نحن نكرم جين ليس فقط لتألقها الفني ولكن للإرث العميق من النشاط والتمكين الذي خلقته. لقد كان صدقها الشجاع مصدر إلهام لي وللعديد من الآخرين في صناعتنا".

ويأتي تكريم فوندا بهذه الجائزة بعد أن حصلت عليها قبلها باربرا سترايساند عام 2023، سالي فيلد عام 2022، وهيلين ميرين في عام 2021.

الأعمال المتصدرة لترشيحات جوائز ساغ SAG

يتصدر الفيلم الموسيقي Wicked ومسلسل شوغن Shōgun قائمة الترشيحات لجوائز نقابة ممثلي الشاشة لعام 2025 في السينما والتلفزيون.

وقد نال Wicked ترشيحات فردية للنجوم سينثيا إيريفو وأريانا غراندي وجوناثان بيلي، بالإضافة إلى ترشيحات لأفضل أداء حركي لفرقة حركات خطيرة، والجائزة الأكبر في تلك الليلة، أفضل أداء لطاقم عمل في فيلم سينمائي.

القائمة الكاملة لترشيحات حفل ساغ SAG

أفضل مجموعة أفلام سينمائية

فيلم A Complete Unknown

فيلم Anora

فيلم Conclave

فيلم Emilia Pérez

فيلم Wicked

أفضل ممثل في دور رئيسي - فيلم سينمائي

أدريان برودي عن فيلم "The Brutalist"

تيموثي شالاميت عن فيلم "A Complete Unknown"

دانييل كريج عن فيلم "Queer"

كولمان دومينغو عن فيلم "Sing Sing"

رالف فاينز عن فيلم "Conclave"

أفضل ممثلة في دور رئيسي - فيلم سينمائي

باميلا أندرسون عن فيلم "The Last Showgirl"

سينثيا إيريفو عن فيلم "Wicked"

كارلا صوفيا جاسكون عن فيلم "إميليا بيريز"

مايكي ماديسون عن فيلم "Emilia Pérez"

ديمي مور عن فيلم "The Substance"

أفضل ممثل مساعد - فيلم سينمائي

جوناثان بيلي عن فيلم "Wicked"

يورا بوريسوف عن فيلم "Anora"

كيران كولكين عن "A Real Pain"

إدوارد نورتون عن فيلم "A Complete Unknown"

جيريمي سترونج عن فيلم "The Apprentice"

أفضل ممثلة مساعدة - فيلم سينمائي

مونيكا باربارو عن فيلم "A Complete Unknown"

جيمي لي كورتيس عن فيلم "The Last Showgirl"

دانييل ديدويلر عن فيلم "The Piano Lesson"

أريانا غراندي عن فيلم "Wicked"

زوي سالدانا عن فيلم "Emilia Pérez"

أفضل مجموعة في مسلسل درامي

Bridgerton

The Day of the Jackal

The Diplomat

Shōgun

Slow Horses

أفضل ممثلة في مسلسل درامي

كاثي بيتس عن مسلسل " Matlock"

نيكولا كوغلان عن مسلسل " Bridgerton"

أليسون جاني عن مسلسل " The Diplomat"

كيري راسل عن مسلسل " The Diplomat"

آنا ساواي عن مسلسل "Shogun"

أفضل ممثل - مسلسل درامي

تادانوبو اسانو عن مسلسل "Shogun"

جيف بريدجز عن مسلسل "The Old Man"

غاري أولدمان عن مسلسل "Slow Horses"

إيدي ريدماين عن مسلسل "The Day of the Jackal"

هيرويوكي سانادا عن مسلسل "Shogun"

أفضل مجموعة في مسلسل كوميدي

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Shrinking

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي

آدم برودي عن مسلسل "Nobody Wants This"

تيد دانسون عن مسلسل "A Man on the Inside"

هاريسون فورد عن مسلسل "Shrinking"

مارتن شورت عن مسلسل "Only Murders in the Building"

جيريمي ألين وايت عن مسلسل "The Bear"

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي

كريستين بيل عن مسلسل "Nobody Wants This"

كوينتا برونسون عن مسلسل "Abbott Elementary"

ليزا كولون زاياس عن مسلسل "The Bear"

آيو إيديبيري عن مسلسل "The Bear"

جين سمارت عن مسلسل "Hacks"

أفضل ممثل - مسلسل محدود "فيلم تلفزيوني"

خافيير بارديم عن "Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story"

كولين فاريل عن "The Penguin"

ريتشارد جاد عن "Baby Reindeer"

كيفن كلاين عن "Disclaimer"

أندرو سكوت عن "Ripley"

أفضل ممثلة - مسلسل محدود "فيلم تلفزيوني"

كاثي بيتس عن "The Great Lillian Hall"

كيت بلانشيت عن "Disclaimer"

جودي فوستر عن "True Detective: Night Country"

ليلي جلادستون عن "Under the Bridge"

جيسيكا جانينج عن "Baby Reindeer"

كريستين ميليوتي عن "The Penguin"

أفضل أداء أكشن لفرقة من الممثلين في مسلسل تلفزيوني

The Boys

Fallout

House of the Dragon

The Penguin

Shōgun

أفضل أداء أكشن لفرقة من الممثلين الماهرين في فيلم سينمائي

Deadpool & Wolverine

Dune: Part Two

The Fall Guy

Gladiator II

Wicked

