رحلة إيميلي بلانت من التلعثم في الصغر إلى العالمية في الكبر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 23 فبراير 2025 01:27 مساءً - إيميلي بلانت من الممثلات اللواتي انطلقن إلى النجاح والشهرة في سن صغيرة، وعلى الرغم من الصعاب في النطق والكلام في صغرها. استطاعت أن تنتقي أدوارها بتميز، منذ بداياتها في المسرح ثم التلفزيون؛ لتُفتح لها أبواب السينما التي ضمنت لها المجد والتألق.

وفي يوم ميلادها الذي يوافق اليوم 23 فبراير، سنجيب عن سؤال: منْ هي إيميلي بلانت تلك الممثلة التي تدرجت في النجاح حتى وصلت لترشيحات الأوسكار؟ هذا ما سنتعرف إليه في التقرير التالي.

منْ هي إيميلي بلانت؟ النشأة وبداية المسيرة الفنية

إيميلي أوليفيا ليا بلانت هي ممثلة بريطانية معروفة بأدوارها في فيلم The Devil Wears Prada عام 2006، The Young Victoria عام 2009، Edge of Tomorrow عام 2014، The Girl on the Train عام 2016، وغيرها الكثير.

وُلدت بلانت في 23 فبراير عام 1983 في روهامبتون، جنوب غرب لندن، إنجلترا، وهي الثانية من بين أربعة أبناء في عائلة جوانا ماكي، الممثلة والمعلمة السابقة، وأوليفر سيمون بيتر بلانت، المحامي. تلقت إيميلي تعليماً صارماً في مدرسة إبستوك بليس، وهي مدرسة خاصة مختلطة في روهامبتون. كانت تعاني من التأتأة، منذ أن كانت طفلة في الثامنة من عمرها. أخذتها والدتها إلى دروس الاسترخاء، لكنها لم تفعل شيئاً. وعندما بلغت سن الـ12- الذي كان نقطة تحول لها- طلب منها أحد المعلمين بذكاء أن تلعب شخصية بصوت مختلف، وقال: أنا أؤمن بك حقاً. وانتهى الأمر، واختفى تلعثمها.

البدايات التمثيلية لإيميلي بلانت

في الفترة من عام 1999 إلى 2001، ذهبت بلانت إلى مدرسة هورتوود هاوس، والداخلية. وحصلت على عامين من دراسات الدراما في دورة المسرح هناك.

ولأن إيميلي بلانت تتمتع بموهبة طبيعية في التمثيل منذ أن كانت مراهقة، تم اكتشافها من قبل وكيل، وبدأت حياتها المهنية في التمثيل في عام 2001 عندما كان عمرها 18 عاماً فقط. كان أول دور تمثيلي لها أمام السيدة جودي دينش في مسرحية The Royal Family على مسرح هايماركت، حينها فُتح باب التمثيل أمامها. وفي عام 2002، لعبت دور جولييت في مسرحية روميو وجولييت على مسرح مهرجان تشيتشيستر.

كان أول ظهور تلفزيوني لها في برنامج بعنوان Boudica عام 2003، وكان فيلمها الأولMy Summer Love عام 2004، وحصلت من خلاله على جائزة الوافد الجديد الواعد كأول جائزة لها في عام ،2005 وأصبحت أكثر شهرة بعد أدائها الرائع في فيلم The Devil Wears Prada في عام 2006. وتستمر مسيرة الممثلة الموهوبة في الارتفاع حتى الآن، وقد فازت ورُشحت للعديد من الجوائز.

انطلاق إيميلي بلانت نحو الجوائز

أدى أداؤها في Gideon’s Daughter إلى فوزها بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة مساعدة. وجاءت انطلاقة بلانت المهنية في عام 2006 مع أدائها في الفيلم الدرامي الكوميدي The Devil Wears Prada، حيث تم ترشيحها لجائزة بافتا أفضل ممثلة في دور مساعد، وجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي. في عام 2009 فازت الممثلة الصاعدة بجوائز مختلفة عن أدائها في العديد من الأفلام، أحدها كان بافتا، وتضمنت ترشيحاتها في نفس العام جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة في فيلم درامي، وجائزة فيلم اختيار النقاد لأفضل ممثلة.

بالسنوات: أبرز المحطات في مسيرة إيميلي بلانت الفنية

2001: أولى مسرحياتها

حصلت إيميلي بلانت على أول دور تمثيلي لها في مسرحية The Royal Family.

2003: أول ظهور تلفزيوني

ظهرت بلانت لأول مرة على شاشة التلفزيون في برنامج Boudica.

2004: أول أفلامها

مثلت بلانت في فيلمها الأول My Summer Love.

2005: أولى جوائزها

فازت بلانت بالعديد من الجوائز، مثل الوافد الجديد الواعد وجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثلة مساعدة.

2006: أبرز أدوارها السينمائية

برز اسم إيميلي بلانت بعد أدائها في الفيلم الدرامي الكوميدي الناجح The Devil Wears Prada.

2020: سادس ممثلة أعلى أجراً

في هذا العام، احتلت إيميلي بلانت المرتبة السادسة في قائمة فوربس للممثلات الأعلى أجراً في العالم.

2024: أول ترشيح لجائزة أوسكار

حصلت النجمة على أول ترشيح لها من أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة في فئة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم أوبنهايمر Oppenheimer.

جدير بالذكر أن إيميلي بلانت ممثلة متعددة الأوجه. تشمل مواهبها الغناء والعزف على التشيلو. وهي أيضاً ماهرة في ركوب الخيل.

في 28 أغسطس 2009، أعلن بلانت وكراسنسكي خطوبتهما. وتزوج الثنائي في 10 يوليو 2010، في منزل صديقهما جورج كلوني، على بحيرة كومو في إيطاليا. وتعيش بلانت وكراسنسكي في منطقة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ولديهما طفلان.

