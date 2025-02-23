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ميرنا وليد - بيروت - شاركت أميرة، ابنة الممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، عن ورقة نادرة لوالدتها تعود الى تاريخ 22 كانون الاول / ديسمبر قبل 55 عاماً كتبت عليها ملاحظة بخط يدها.
وجاء في هذه الورقة ما كتبته رجاء الجداوي: "بسم الله الرحمن الرحيم، تزوجت اليوم روحي وحبيبي (حسن مختار)، حارس مرمى الإسماعيلي. يا رب تسعدنا يا رب."
وعلقت أميرة على الصورة : “الله يرحمكم يا حبايبي. ومامي، الله يرحمها، كانت تقول عن بابا: 'الله يرحمه، حارس مرمى قلبي.' الحب حلو أوي.. 55 سنة. الله يرحمهم ويجمعني بهم على خير في الجنة ونعيمها إن شاء الله. ويصبرني ويعيني”.
كانت هذه تفاصيل خبر إبنة رجاء الجداوي تكشف عن وثيقة مكتوبة بخط يد والدتها يوم زواجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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