إبنة رجاء الجداوي تكشف عن وثيقة مكتوبة بخط يد والدتها يوم زواجها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت أميرة، ابنة الممثلة المصرية الراحلة رجاء الجداوي، عن ورقة نادرة لوالدتها تعود الى تاريخ 22 كانون الاول / ديسمبر قبل 55 عاماً كتبت عليها ملاحظة بخط يدها.

وجاء في هذه الورقة ما كتبته رجاء الجداوي: "بسم الله الرحمن الرحيم، تزوجت اليوم روحي وحبيبي (حسن مختار)، حارس مرمى الإسماعيلي. يا رب تسعدنا يا رب."

وعلقت أميرة على الصورة : “الله يرحمكم يا حبايبي. ومامي، الله يرحمها، كانت تقول عن بابا: 'الله يرحمه، حارس مرمى قلبي.' الحب حلو أوي.. 55 سنة. الله يرحمهم ويجمعني بهم على خير في الجنة ونعيمها إن شاء الله. ويصبرني ويعيني”.