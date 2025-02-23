بيلا ثورن وديمي لوفاتو وآرون كارتر وغيرهم.. نجوم صدموا الجمهور وكشفوا ميولهم الثنائية الجـ ـنس!

ميرنا وليد - بيروت - ثنائيو الجـ ـنس لمن قد يجهل هذا التعبير هم الذين يميلون للجنـ ـسين وقد يتأقلمون في علاقة عاطفية مع اي شخص اياً يكن جنسه.

وما تجهلونه هو أن هناك عدداً كبيراً من النجوم الذين اعترفوا بطريقة مباشرة او غير مباشرة بأنهم يميلون للجنسين ومنهم:

أنجلينا جولي التي صدمت العالم بعد أن صرحت أنها كانت في علاقات مع نساء ومارست علاقة جنـ ـسية معهن.



ديمي لوفاتو التي انتشرت صور لها وهي تمسك بيد صديقتها في رحلة لهما في عالم ديزني في فرنسا. لم تعترف مباشرة بالموضوع الا انها لم تنكره ايضاً فرجّحت بعض المصادر أن تكون ميولها الجنـ ـسية مزدوجة.

آرون كارتر أعلن الموضوع على حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وقال ان ذلك لا يضعه في موقف مخجل وأنه كان يبلغ 13 عاماً حين بدأ يشعر أن الرجال والنساء جذابين.

بيلا ثورن التي اعترفت بذلك في مقابلة تلفزيونية وراحت تصف الفتاة التي قد تنجذب اليها من الفنانات كديمي لوفاتو أو كاميلا كابيلو الا ان ذلك لم يمنعها من ان تكون في علاقات غرامية برجال ابرزهم سكوت ديسيك وهو صديق كورتني كارداشيان السابق.

ميل بي التي اعترفت انها كانت على علاقة مع شابة لأربع سنوات الا انها الآن سعيدة بزواجها من زوجها.

ميغان فوكس التي قالت في احدى المقابلات انها لا تشك في كونها ثنائية الجـ ـنس الا انها متزوجة حالياً وأم صالحة.

فيرغي التي كشفت عن انفتاحها في ما يخص هذا الموضوع الجنـ ـسي وأسمته بالانفتاح الجنـ ـسي.

أيمي وينهاوس الراحلة،لطالما رأت ان المرأة تفهم المرأة الأخرى أكثر، الا أن ذلك لا يمنع ان تكون حائرة في الوقوع بالحب بين رجل أو امرأة.

كيشا، لا ترى الناس حسب جنـ ـسهم لا بل حسب روحهم وتعاملهم مع بعض وقد تغرم برجل أو بمرأة.

جيسي جاي قد تغرم بشاب أو شابة الأمر لا يفرق لديها.