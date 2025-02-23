محمود ياسين جونيور يتحدث عن امكانية زواجه من امرأة تكبره بالسن

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري محمود ياسين جونيور، عن شخصية "حازم" التي يلعبها في مسلسل وتقابل حبيب، الذي يشارك في بطولته الى جانب الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز والممثلة اللبنانية نيكول سابا، خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وتحدث محمود ياسين جونيور خلال حلوله ضيفا على برنامج "مش شنطة رمضان" انه لا يمانع الزواج من فتاة اكبر منه لكن بفرق سن ليس كبير ثلاث أو أربع سنوات فقط، ولفت أيضاً إلى أن طبيعة شخصيته ممكن أن تصبح «توكسيك» ولكن في الأصل هو لا يحب أن يؤذي أحد.