تامر حسني يتكفل بعلاج لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا من مرض السرطان

ميرنا وليد - بيروت - بطيبته المعهودة، أعلن الفنان المصري تامر حسني عن تكفله بعلاج لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا المصاب بمرض السرطان والذي يتلقى العلاج من خلال تبرعات اصدقائه وعائلته له.

وكتب تامر حسني قائلًا: "يا إبراهيم يا حبيبي، دكتور أشرف صبحي إنسان طيب ومحب للخير حقيقيًّا، وقدامي ساعد ناس كتير قوي، فوق ما تتخيل. أكيد انشغالاته هي السبب، لكن أنا هساعد معاك علشان صوتك يوصلله. يا دكتور أشرف، يا حبيب الكل، أتمنى ربنا يقدرك، والكابتن إبراهيم الدولة تهتم بيه وعلاجه."

وأضاف: "ويا إبراهيم يا حبيبي، أنا جنبك بكل الدعم المادي اللي انت محتاجه. وبعد إذنك، ابعتلي رقمك حالًا، وإن شاء الله الجهات المختصة في الدولة تهتم بيك. ببركة شهر رمضان يا رب، ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بمليون سلامة لأهلك وجمهورك."