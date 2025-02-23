ريهانا تتحدث عن الحياة مع شريكها ايساب روكي وهذا ما يزعجها بعلاقته مع اولادهما

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة العالمية ريهانا عن علاقتها بشريكها مغني الراب ايساب روكي في مقابلة مع مجلة Harper’s Bazaar وقالت ان "أعظم شيء" في شريكها إيساب روكي هو رؤيته كأب اذ ان علاقته بطفليهما قوية للغاية : "أشعر بالانزعاج أحيانًا لأن أطفالي يعيشون من أجله أكثر مما يعيشون من أجلي! وأقول لهم، 'هل تعلمون من طبخ لكم؟ هل تعلمون من أنجبكم؟' لكنهم يحبونه، وعندما أرى ذلك، أشعر أن الأمر رائع.

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يذكر ان علاقة الثنائي كانت صداقة تحولت إلى علاقة حب فيعام 2019، ويعيشان حياة عائلية مستقرة في نيويورك: "نحب الأكل مع الناس، والتسوق معهم، والمشي في الشوارع معهم. لا أحب العزلة أو إغلاق المتاجر من أجلي. لا أريد حياة مثل 'رابونزل'، فهي وحيدة جدًا. لماذا أحمي نفسي من شيء يمكنني أن أعيشه؟"