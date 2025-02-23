ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة العالمية ريهانا عن علاقتها بشريكها مغني الراب ايساب روكي في مقابلة مع مجلة Harper’s Bazaar وقالت ان "أعظم شيء" في شريكها إيساب روكي هو رؤيته كأب اذ ان علاقته بطفليهما قوية للغاية : "أشعر بالانزعاج أحيانًا لأن أطفالي يعيشون من أجله أكثر مما يعيشون من أجلي! وأقول لهم، 'هل تعلمون من طبخ لكم؟ هل تعلمون من أنجبكم؟' لكنهم يحبونه، وعندما أرى ذلك، أشعر أن الأمر رائع.
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يذكر ان علاقة الثنائي كانت صداقة تحولت إلى علاقة حب فيعام 2019، ويعيشان حياة عائلية مستقرة في نيويورك: "نحب الأكل مع الناس، والتسوق معهم، والمشي في الشوارع معهم. لا أحب العزلة أو إغلاق المتاجر من أجلي. لا أريد حياة مثل 'رابونزل'، فهي وحيدة جدًا. لماذا أحمي نفسي من شيء يمكنني أن أعيشه؟"
كانت هذه تفاصيل خبر ريهانا تتحدث عن الحياة مع شريكها ايساب روكي وهذا ما يزعجها بعلاقته مع اولادهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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