زوجة عابد فهد تحتفل بعيد ميلاده: “أحبك مرتين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الإعلامية السورية زينة يازجي برسالة رومنسية بعيد ميلاد زوجها النجم عابد فهد، جاء فيها: “في 21 فبراير (شباط)، اجتمع الزمان والمكان بلحظة فريدة.. ولدت طاقة إبداع وشجاعة، طيبة وذكاء، كبرياء وعفوية، مغامرة وأمان.. صفات كثيرة تجمع بين أجمل التناقضات وأحلى الانسجامات”.

وأضافت عبر حسابها في “إنستغرام”، تعليقاً على صورة نشرتها من احتفال فريق عمل مسلسل “نفس” بالمناسبة عينها: “كانت من حظي في الدنيا مرتين، لحظة ولد نجم كبير، وحبيب غالي، وأب سند حقيقي.. منحبك”.

يُذكر أن مسلسل نفس يجمع في بطولته إلى جانب فهد، الفنانين معتصم النهار ودانييلا رحمة، كلاً من: إيلي متري، جوزيف بونصّار، وفاء موصللي، أحمد الزين، نهلا داوود، غابرييل يمين، رانيا عيسى، وسام صباغ، وإلسا زغيب وآخرين، من تأليف إيمان السعيد، وإخراج إيلي السمعان.

وتدور أحداثه حول قصة حب معقّدة، أطرافها امرأة عمياء ورجلان أحدهما أحبّته لكن الظروف فرّقتهما، والآخر احتضنها وأحبّها وتحوّل إلى عرّاب لها في مشوارها الفني، إلى حين عودة حب الماضي مجدّداً… عندها تنقلب الأمور رأساً على عقب.

وتبدو الحكاية للوهلة الأولى قصة حب تقليدية بين شاب فقير وشابة ثرية ابنة ديبلوماسي نافذ، لكن قصة الحب الممنوعة ليست سوى مدخل لحكاية مشوّقة ترصد قضايا الحب والتضحيات والصراعات النفسية والاجتماعية.