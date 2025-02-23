كريستيانو رونالدو مع الأمير محمد بن سلمان: صورة تأسر القلوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك نجم كرة القدم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة أشعلت قلوب الناس عبر العالم، جمعته بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكتب معلقاً في حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: “يسعدني أن أحتفل بيوم التأسيس مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وأضاف لاعب نادي “النصر” السعودي: “يشرفني حضور حفل كأس السعودية لسباق الخيل في الرياض”.

يذكر أن رونالدو كان احتفل مطلع الشهر الحالي بعيد ميلاده الأربعين، كاشفا عن خططه المستقبلية بعد الاعتزال وترك المستطيل الأخضر، إذ أعرب عن أمله بأن يمتلك ويدير عدداً من الأندية الرياضية لكرة القدم.

وعمّت الاحتفالات الرسمية والشعبية مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية في “يوم التأسيس”، مستعيدة 3 قرون من المجد والموعد منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727، ومنه انطلقت مسيرة الدولة حتى لحظتها المزدهرة الراهنة.