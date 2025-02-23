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كريستيانو رونالدو مع الأمير محمد بن سلمان: صورة تأسر القلوب

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كريستيانو رونالدو مع الأمير محمد بن سلمان: صورة تأسر القلوب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك نجم كرة القدم الكرة البرتغالي صورة أشعلت قلوب الناس عبر العالم، جمعته بولي العهد السعودي الأمير .

وكتب معلقاً في حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: “يسعدني أن أحتفل بيوم التأسيس مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”.

وأضاف لاعب نادي “النصر” السعودي: “يشرفني حضور حفل كأس لسباق الخيل في الرياض”.

يذكر أن رونالدو كان احتفل مطلع الشهر الحالي بعيد ميلاده الأربعين، كاشفا عن خططه المستقبلية بعد الاعتزال وترك المستطيل الأخضر، إذ أعرب عن أمله بأن يمتلك ويدير عدداً من الأندية لكرة القدم.

وعمّت الاحتفالات الرسمية والشعبية مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية في “يوم التأسيس”، مستعيدة 3 قرون من المجد والموعد منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727، ومنه انطلقت مسيرة الدولة حتى لحظتها المزدهرة الراهنة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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