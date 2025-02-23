أحمد السقا يرد للمرة الثالثة على انتقادات المنشور المثير للجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على مدار ثلاثة أيام كاملة ومنذ الخميس الماضي وصفحة النجم أحمد السقا على “فيسبوك” تشهد العديد من التفاعل والانتقادات بسبب منشور كتبه أحد المسؤولين عن الصفحة، وهو ما دفع السقا لتقديم الاعتذار لجمهوره بسببه والدفاع عنه في ثلاثة منشورات على مدار ايام الثلاثة.

بدأ الأمر بمنشور اعتبره البعض مسيئاً للمسيح وللمسيحيين، حيث فوجئ جمهور السقا بالمنشور على صفحته إلا أنه لم يستمر أكثر من عشر دقائق ليتم حذفه تماماً وينشر السقا بعدها اعتذاره الأول عن ما كُتب، قائلاً: “صباح الفل جمعه مبارك وكلها رزق وخير على الجميع، للتوضيح الصفحه لم يتم سرقتها ولكن واحد من الشباب اللي معايا على الصفحة أدمن كتب كلمتين بالغلط ونزلوا على صفحتي العامة بدل ما ينزلهم عنده وتم مسح البوست وبتحصل عادي، المهم متخلوش كل ده ينسيكم أغنية إسكندراني حلوة ويا رب تعجبكم إن شاء الله، وإن شاء الله رمضان كريم……تحياتى …أخوكم أحمد السقا”.

إلا أن هذا الاعتذار لم يكن كافياً عند بعض المتابعين الذين بدأوا في تأجيج الهجوم ضد السقا بشكل عنيف ليعود الفنان المصري في اليوم التالي للاعتذار من جديد كاتبًا: “أكرر مرة أخرى إن ما حدث بالأمس هو خطأ غير مقصود من شخص يعمل معى بحسن نية وليس فيه أي توجهات أيديولوجية أو عرقية بل كان يقصد العكس تمامًا.. وأختم كلامي بالبلدي.. عيسى نبي وموسى نبي. محمد نبي وكل من له نبي يصلي عليه”.

لكن ذلك أيضاً لم يكن كافياً لدى البعض فعاد السقا ليقول للمرة الثالثة: “البوست ده موجه لأشقائنا في الله والوطن الأخوة المصريين المسيحيين”.

تابع: “بالرجوع الى البوستين السابقين ستحسنوا فهم الموضوع، الولد كان يقصد إن مفيش حد معصوم من الخطأ غير الأنبياء والرسل ولكن لأننا أهملنا لغتنا العربية أو حتى العامية تم فهم الكلمة التي كتبها على أنها إلغاء لوجود سيدنا عيسى عليه السلام وتأكيد للعكس، في حين أني كمواطن شقيق لكم في الله والوطن شرط من شروط ديني الإسلامي الإيمان بالله وكتبه ورسله ومنهم سيدنا المسيح عليه السلام”.

أضاف: “أرجوكم لا تدعوا الفتن والتعصب -وعذرًا فى اللفظ- عدم التأني في الفهم وتجاهل بواطن المعاني أن يتسببوا في إحداث إشكالية ليس لها محل من الإعراب، وطن واحد شعب واحد”.

وتابع: “ملحوظة… كان سهل جداً أقول الصفحة اتهكرت ولكن أبويا رباني على المواجهة وكان لازم أدافع عن الولد اللي نيته خير. لا إله إلا الله، والمجد لله في الأعالي تحياتي”.