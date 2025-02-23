منة شلبي تعيش صدمة قبل موسم رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أن الفنانة منة شلبي وصناع فيلم “الهوى سلطان” كانوا يأملون في مواصلة الفيلم المنافسة على شباك التذاكر حتى موسم عيد الفطر المقبل، إلا أنهم أصيبوا بصدمة بعد الإيرادات الضعيفة التي حصدها الفيلم في الأيام الأخيرة وأصبح مهدداً بالرفع من دور العرض.

كان فيلم “الهوى سلطان”، قد احتل الترتيب الأخير في شباك التذاكر يوم الجمعة الماضي، مكتفيًا بـ4054 جنيهًا فقط، وهو ما يعد ضعيفاً جدا في مقابل ما كان يحققه من إيرادات في بداية عرضه، ما شجع صناعه لأن يقرروا مواصلة المنافسة به في موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم “الهوى سلطان” بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج أحمد فهمي وهاني نجيب.

تدور أحداث فيلم الهوى سلطان في إطار رومانسي اجتماعي لايت، حيث يستعرض العلاقات والحب بين الأصدقاء، ويعد العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”.