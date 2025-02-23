رانيا يوسف تكشف تفاصيل “أهل الخطايا”: حكاية بلا رحمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” بوسترات مسلسل “أهل الخطايا” الذي تشارك في بطولته ويعرض في رمضان المقبل.

وعلقت رانيا على البوستر كاشفة عن تفاصيل المغامرة التي تخوضها في المسلسل، حيث ظهرت البوسترات المنفردة لأبطاله ملطخة بالدماء، مما أضفى عليها طابعًا من الغموض والإثارة، وأثار تساؤلات الجمهور حول طبيعة الأحداث التي سيقدمها العمل.

وفي تعليقها على البوسترات، وصفت رانيا يوسف المسلسل بأنه “حكاية لا تعرف الرحمة”، مشيرةً الى أنه يكشف أسرارًا تُعرض لأول مرة في عالم لا ينسى الخطايا، ولا يغفر لأصحابها.

أضافت: “الماضي لا ينام، والحقيقة قد تكون أخطر من الوهم”، مما يوحي بأن المشاهدين سيكونون على موعد مع أحداث درامية مشوقة ومليئة بالمغامرات والمفاجآت.

المسلسل من إخراج رؤوف عبد العزيز وتأليف محمد عبد القوي، ويشارك في بطولته النجم جمال سليمان الى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، ولاء الشريف، وئام مجدي، وسارة درزاوي، بالإضافة الى ظهور خاص لنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

ويتناول “أهل الخطايا” مجموعة من القضايا المستوحاة من جرائم حقيقية وقعت في المجتمع، حيث يقدمها في إطار درامي مشوق على مدار 15 حلقة، وتم العمل على التحضير للمسلسل في سرية تامة على مدار الأشهر الماضية، حيث يسعى صناعه الى تقديم تجربة درامية مختلفة وجريئة خلال الموسم الرمضاني.