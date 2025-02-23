إلهام شاهين تكشف كواليس “سيد الناس”: لمسة فنية ورسالة حب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة إلهام شاهين على حابها الخاص بـ”إنستغرام” عدداً من الصور لكواليس مسلسل “سيد الناس” الذي يعرض في الموسم الرمضاني المقبل، ظهر فيها أبطال العمل داخل ديكور فاخر من منزل “سيد الناس”، وجهت من خلالها رسالة لفريق العمل، وسط استمرار عمليات التصوير.

وعبرت إلهام عن سعادتها بأجواء التصوير قائلة: “ما شاء الله.. الله أكبر.. أجمل كواليس، وأجمل فنانين وفنانات من مختلف الأجيال، وأجمل مخرج محمد سامي. المسلسل مليء بالمشاعر الجميلة، والإخلاص في العمل، والالتزام والتفاني من جميع العاملين أمام الكاميرا وخلفها، لتقديم أفضل ما لديهم”.

أضافت: “يا رب يوفقنا جميعًا ويكافئنا على مجهودنا وتعبنا لتقديم عمل يسعد الجمهور ويستمتع بمشاهدته. المسلسل يُعد من أضخم الإنتاجات الفنية، تحت رعاية المنتج المحترم الأستاذ صادق الصباح، وبإشراف الصديق أنور الصباح. شكرًا للجميع.. بحبكم من كل قلبي.. وأتمنى لنا النجاح والتوفيق”.

وردت الفنانة منة فضالي على رسالة إلهام بنشر مجموعة من الصور من كواليس التصوير، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” حيث وصفت إلهام شاهين بـ”أمها الثانية” قائلة: “أما الصورة يبقى فيها حب بجد.. أمي الثانية وصاحبتي اللي بعشقها، وأحلى ست في الدنيا النجمة القمر إلهام شاهين.. الطاقة كلها”.

كما أثنت على الفنان أحمد رزق، قائلة: “القمر الرزق، وأحلى بيبي فيس، النجم أحمد رزق، صاحبي اللي بـ100 راجل، والقلب الأبيض الصافي.. بحبك أوي يا رزقة”.

وأشادت أيضًا بالفنانة سلوى عثمان، ووصفتها بأنها صاحبة “أطيب قلب”، قائلة : “الست اللي مفيش في طيبة قلبها.. بموت فيها من زمان، ودايمًا بشوشة”. أما عن الفنانة بشرى، فقالت عنها: “دي مشكلة بحبها، وبحب حبها للناس كلها.. قمر”.

يضم مسلسل “سيد الناس” مجموعة من النجوم منهم عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وساندي علي، تأليف خالد صلاح وإخراج محمد سامي.