ياسر جلال يعلن رأيه في تقديم جزء ثالث من “جودر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان ياسر جلال عن رأيه في إنتاج موسم ثالث من مسلسل “جودر”، وهل من الممكن أن يشارك فيه في حال تم تنفيذ هذا المشروع.

قال ياسر في تصريحات إعلامية: “المشروع يحتمل تقديم الجزء الثالث، والمؤلف أنور عبد المغيث عنده جودر 3”.

أضاف: “أنا بحب أتنوع، إنت بتحرمني أدور على كاركتر ثاني ومسلسل ثاني. أنا بعمل اللي بحبه ومنفعل بيه، وببقى حريص لما أدخل عمل جميع عناصر العمل الفني تبقى موفقة”.

ويشهد موسم رمضان 2025 عرض الموسم الثاني من مسلسل “جودر”، وهو مكون من 15 حلقة، وعرض الموسم السابق منه في النصف الأول من رمضان الماضي.

مسلسل “جودر” مستوحى من حكايات “ألف ليلة وليلة”، ويشارك في البطولة بجوار ياسر جلال، عدد كبير من النجوم، منهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، هنادي مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوي، مجدي فكري.